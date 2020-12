Tecsys maintient une croissance substantielle en période de turbulences et gagne des parts de marché dans les secteurs verticaux

Les migrations continues des clients vers le nuage et les expansions majeures des plateformes du fournisseur de la chaîne logistique entraînent une augmentation de 142 % des revenus du SaaS.

MONTRÉAL, Canada, le 7 déc. 2020 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), entreprise de premier plan dans le domaine des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de commerce omnicanal, fait état de performances et d'une demande soutenues pour sa suite de solutions de chaîne d'approvisionnement destinées aux secteurs des soins de santé, de la vente au détail et de la logistique de tiers. À l'approche des fêtes de fin d'année, une période notoirement chargée pour les organisations de la chaîne d'approvisionnement, Tecsys affiche un septième trimestre consécutif de revenus records, soutenus par une augmentation de 142 % des revenus du SaaS. Les principales extensions de plateforme et les migrations vers le nuage contribuent à cette dynamique du SaaS. L'entreprise continue d'augmenter ses effectifs, trimestre après trimestre, pour soutenir de nouvelles activités.

Parmi les réservations notables de ce trimestre, Tecsys a conclu de nouvelles affaires avec deux constructeurs automobiles internationaux, l'un des plus grands fournisseurs de soins de santé 3PL du Canada, ainsi qu'une augmentation continue des réservations auprès de multiples clients et secteurs en les dotant de l'agilité nécessaire pour s'adapter à un marché dynamique.

« La demande de logiciels Tecsys a fait ses preuves car nos logiciels rendent les chaînes d'approvisionnement résilientes », déclare Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Une multitude de solutions ponctuelles ont connu des hauts et des bas, mais notre approche de bout en bout a fait preuve de vigueur et continue d'attirer de nouvelles entreprises. Nos solutions sont axées sur la flexibilité, ce qui est particulièrement important de nos jours. Un nouveau confinement ? Livraison à domicile et ramassage en bordure de trottoir. Un ralentissement de la vente au détail ? Micro-exécution et entrepôts de préparation des commandes. Pénurie d'EPI ? Solutions d'entreposage d'urgence pour les secours en cas de catastrophe dont l'intégration ne demande que peu de formation. Nos clients ont dû se tourner et se retourner pour suivre l'évolution du paysage de la chaîne d'approvisionnement, et nous avons été là pour leur offrir soutien et résilience ».

M. Brereton poursuit : « Ce qui est passionnant chez Tecsys, c'est que les entreprises se rendent compte que l'agilité de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout l'emporte sur tout le reste. Du commerce de détail à la santé, en passant par la technologie 3PL, il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais d'être suffisamment agile pour réagir aux défis et aux perturbations dès qu'ils se présentent, sans perdre une seconde. C'est notre philosophie depuis longtemps, mais aujourd'hui, nous sommes sur tous les fronts pour muscler cette agilité ».

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

