Tecsys lance des solutions sectorielles qui offrent aux clients des performances accrues en matière d'exécution de la chaîne d'approvisionnement

MONTRÉAL, le 7 octobre 2020 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX: TCS), entreprise de logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement de premier plan, est heureuse d'annoncer un important réalignement de son portefeuille de solutions de mise en marché reflétant la stratégie verticale de l'industrie « l'informatique en nuage d'abord » qui a alimenté sa croissance sans précédent au cours des 18 derniers mois. Le nouveau portefeuille de solutions s'appuie sur la force des logiciels et de la pile technologique existants de Tecsys, avec des feuilles de route de solutions à valeur ajoutée et des ressources adaptées aux flux de travail spécifiques de bout en bout qui existent dans les principaux secteurs verticaux de l'industrie.

Basé sur la plateforme de calibre mondial Itopia®, Tecsys propose un logiciel de pointe qui rationalise les fonctions de la chaîne d'approvisionnement dans les opérations distribuées d'une organisation. S'appuyant sur cette architecture basée sur la plateforme, les solutions sectorielles de Tecsys ont été conçues pour offrir ce qu'il y a de mieux en matière de robustesse, d'adaptabilité et d'avantage concurrentiel Dans ce cadre, les secteurs verticaux sont les suivants :

« Tecsys jouit d'une réputation enviable en matière de résolution de cas d'utilisation spécialisée grâce à une expertise verticale approfondie », explique Glenn Spriggs, directeur, gestion du produit. « Nous renforçons cette réputation en concevant des feuilles de route stratégiques pour chaque industrie et en allouant des ressources en fonction de ces feuilles de route pour que nos clients restent à l'avant-garde dans leurs industries respectives. Que vous soyez dans un secteur très réglementé comme la pharmacie, ou que vous meniez des opérations très complexes comme la gestion répartie des commandes ou les services de santé consolidés, le cadre de solutions sectorielles de Tecsys est conçu pour fournir des fonctionnalités de bout en bout de haut niveau avec une précision extraordinaire. »

En tant qu'organisation mondiale qui équipe des entreprises de plusieurs secteurs d'activité et opère dans plus de 55 pays, Tecsys dispose des ressources, des connaissances et de la vision nécessaires pour stimuler la performance de la chaîne d'approvisionnement. Tecsys fournit un centre de contrôle de la chaîne d'approvisionnement exceptionnellement élastique, conçu pour unifier une logistique disjointe, et donner une excellence opérationnelle sans frontières, qui s'adapte aux fluctuations de la demande et aux perturbations. Le logiciel Tecsys, commun à toutes les solutions sectorielles, permet aux utilisateurs de visualiser, de personnaliser et d'organiser les processus d'exécution de leur chaîne d'approvisionnement grâce à un écran unique.

Laurie McGrath, directrice générale du marketing chez Tecsys, explique : « Notre objectif est de décrypter en permanence les complexités de la chaîne d'approvisionnement avec une offre de marché bien définie et à la valeur évidente. Bien que notre logiciel soit robuste et multidimensionnel, en se concentrant sur les solutions et les résultats pour les secteurs dans lesquels nos clients opèrent, nous pensons être en mesure de cristalliser la valeur que nous offrons et de satisfaire nos clients ».

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

