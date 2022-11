Les services de la chaîne d'approvisionnement du système de santé de l'université de Miami acquièrent la technologie SaaS de Tecsys dans le but de réduire les dépenses d'exploitation de manière ciblée, d'assurer la visibilité des stocks à l'échelle du système et d'améliorer l'adaptabilité opérationnelle.

MIAMI, le 15 novembre 2022 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), une société chef de file dans le domaine des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a le plaisir d'annoncer que le système de santé de l'université de Miami (UHealth), le seul système médical universitaire du sud de la Floride, met en œuvre la plateforme Elite™ Healthcare de Tecsys pour alimenter ses opérations de chaîne d'approvisionnement consolidée, le centre de distribution de l'université (UDC). L'UDC qui vient d'être lancé, s'appuie sur le logiciel Tecsys pour centraliser les opérations logistiques et permettre des analyses fondées sur les données qui favorisent l'amélioration continue de la pratique de la chaîne d'approvisionnement par l'équipe des services de la chaîne d'approvisionnement de UHealth.

Les services de la chaîne d'approvisionnement de UHealth ont été mis sur pied en 2019 en tant que service spécialisé dans la chaîne d'approvisionnement afin de soutenir l'objectif plus large du système de santé, à savoir devenir un centre médical universitaire de pointe et améliorer la qualité des soins tout en réduisant les coûts. Cette équipe spécialisée soutient les opérations de la chaîne d'approvisionnement de l'UHealth Tower, du Bascom Palmer Eye Institute, du Sylvester Comprehensive Cancer Center, du Desai Sethi Urology Institute et de plus de 30 sites de soins ambulatoires. Dans le cadre de son mandat visant à renforcer la résilience et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement du système de santé, les services de la chaîne d'approvisionnement de UHealth ont lancé un centre de distribution qui consolide les activités de la chaîne d'approvisionnement du système de santé.

« Alors que UHealth continue de développer et de mûrir sa pratique de la chaîne d'approvisionnement stratégique, nous avons reconnu les énormes possibilités de rationalisation des opérations de la chaîne d'approvisionnement au moyen de la centralisation » déclare Keith Murphy, responsable de la chaîne d'approvisionnement, UHealth et Miller School of Medicine. « Nous sommes désormais équipés pour rester proactifs et répondre avec agilité aux anomalies de l'offre et de la demande, confiants que nous savons ce que nous avons sur nos étagères et comment nous devons nous adapter pour éviter les ruptures d'approvisionnement des équipes cliniques en contact avec les patients. Le logiciel d'exécution de la chaîne d'approvisionnement qui est relié à notre ERP nous donne les outils nécessaires pour établir une feuille de route puissante en matière d'agilité et de résilience, ce qui est particulièrement important compte tenu des récents événements mondiaux. »

Comme de nombreuses organisations de soins de santé avant la pandémie, UHealth avait mis en place une chaîne d'approvisionnement à 100 % à faible unité de mesure (LUM)/juste à temps (JAT). En limitant les stocks disponibles, ce modèle largement adopté permet de réaliser des économies tout en réduisant le gaspillage. Les récentes perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement ont toutefois incité à reconsidérer où et quand appliquer ce modèle.

En tant qu'organisation de soins de santé située dans le Sud de la Floride, UHealth a surveillé en permanence la nécessité de disposer d'un stock d'urgence pendant la saison des ouragans, lorsque les tempêtes peuvent perturber le flux de fournitures du distributeur au système de santé. Le modèle de centre d'auto-distribution permet aux organisations de la chaîne d'approvisionnement d'améliorer les niveaux de service, de réduire les coûts d'exploitation et d'optimiser la distribution des fournitures sur le réseau. Au lieu de remplacer le modèle LUM/JAT, l'équipe d'UHealth l'a complété par l'auto-distribution d'un groupe sélectionné d'articles critiques. Pour soutenir l'auto-distribution, la centralisation et la standardisation des processus de la chaîne d'approvisionnement, UHealth a construit un entrepôt de 20 000 pieds carrés pour stocker ces articles.

« Parallèlement à l'ouverture de l'UDC, UHealth met en œuvre la plateforme Elite™ Healthcare de Tecsys, qui fournira une vue d'ensemble des actifs de fournitures médicales/chirurgicales dans tout le système de santé, de la réception initiale à l'utilisation sur le lieu de soins. Grâce à l'intégration avec les systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP) et de dossiers médicaux électroniques (EHR) du système de santé, l'équipe aura accès à des analyses en temps réel pour une prise de décision éclairée » ajoute M. Murphy.

Conçue pour répondre aux exigences spécifiques de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé, la plateforme Elite™ Healthcare de Tecsys rassemble des processus, des outils et des technologies d'inventaire pour permettre la normalisation et le contrôle du gaspillage, l'excellence opérationnelle et la veille économique. Sa plateforme évolue et s'adapte à la demande de l'organisation, ce qui permet aux utilisateurs de mieux faire face à la volatilité et aux perturbations.

« L'équipe d'UHealth améliore sa visibilité et son accès aux données et renforce ses capacités d'analyse prédictive grâce à la mise en œuvre de son UDC », poursuit M. Murphy. « L'équipe sera mieux équipée pour rester proactive et répondre avec agilité aux anomalies de l'offre et de la demande, confiante dans le fait qu'elle sait ce qu'il y a sur nos étagères, et comment elle doit s'adapter pour éviter les perturbations de l'approvisionnement des équipes cliniques en contact avec les patients. »

