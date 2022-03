Les achats en magasin et le traitement du commerce numérique convergent avec la plateforme Omni de Tecsys, qui offre des capacités de traitement omnicanal adaptées aux magasins.

LAS VEGAS et MONTREAL , le 28 mars 2022 /CNW/ - Shoptalk - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un éditeur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de commerce omnicanal, a le plaisir d'annoncer une avancée majeure dans la capacité de sa suite de solutions Omni™ à permettre une fonctionnalité de micro-expédition avec sa nouvelle application de store-as-warehouse (micro-expédition en magasin). La solution Omni™ de Tecsys relie de manière transparente les opérations de l'arrière-boutique à celles de la boutique, ce qui permet aux détaillants de tirer parti de plusieurs emplacements physiques et nœuds d'inventaire pour traiter et exécuter les commandes afin de répondre aux attentes croissantes des consommateurs.

Les consommateurs numériques étant le catalyseur qui pousse les détaillants à revoir leurs stratégies de gestion des commandes, les détaillants omnicanaux ne peuvent plus fonctionner à l'échelle avec des opérations de gestion des commandes cloisonnées. Aujourd'hui, les magasins sont utilisés pour la préparation, l'emballage et l'exécution des commandes afin de répondre aux demandes toujours plus nombreuses des consommateurs. Cela impose au personnel du magasin des responsabilités supplémentaires nécessitant ainsi un logiciel de logistique plus robuste qui est fourni par la solution Omni™ de Tecsys.

« Nous sommes au service d'un marché en mutation où les consommateurs numériques achètent des produits autrement qu'auparavant », explique Bill King, directeur général du revenu chez Tecsys. « Mais comme les acheteurs en personne et les acheteurs numériques consomment les mêmes ressources, il est de plus en plus important d'exploiter les personnes, les processus, la technologie et l'infrastructure à son avantage. La solution de Tecsys s'adresse aux détaillants et aux marques qui comprennent que pour servir au mieux leurs clients, ils doivent être orientés vers les processus, agiles, connectés et équipés de la bonne information au bon moment. »

Au cœur de la solution Tecsys se trouve l'activation du processus de micro-expédition en magasin, parfois appelé « store-as-warehouse ». Les associés du magasin jouent le rôle de « préparateurs de commandes » et sont dirigés vers tous les stocks accessibles, que ce soit dans l'arrière-boutique ou dans la salle d'exposition. Le magasin, semblable à un entrepôt, voit la situation du stock cartographiée et présentée aux préparateurs par une myriade d'outils tels que des terminaux portables et des scanners. Les opérations de vente au détail peuvent également opter pour la technologie RFID ou des solutions d'automatisation telles que l'AS/RS, intégrées à la solution Omni™ de Tecsys, pour améliorer l'efficacité et la précision des flux de commandes.

« Les détaillants doivent tirer parti de tous les nœuds d'exécution dont ils disposent pour répondre aux attentes changeantes des consommateurs », explique Guy Courtin, vice-président de l'industrie et des technologies avancées. « Quel que soit le lieu, le moment et la façon dont ces attentes évoluent, les détaillants disposant des bons outils pour s'adapter rapidement gagneront en fidélité à la marque et en parts de marché. »

Magasins partagés homogènes

L'expérience d'achat omnicanale implique que les clients interagissent avec une marque à travers les canaux en ligne et hors ligne et s'attendent à une expérience transparente. Comme les magasins sont utilisés pour répondre à un mélange de traitement des commandes et d'activité des consommateurs en magasin, les opérations des magasins doivent étudier comment préserver les expériences d'achat positives pour le client. Le logiciel intuitif de Tecsys prend en compte ces espaces « partagés », en coordonnant efficacement et à grande échelle les clients en personne et les opérations de traitement des commandes.

Séquençage et segmentation optimisés des prélèvements

Quand une commande comporte plusieurs articles, ces derniers peuvent être dans des stocks répartis sur plusieurs sites. La préparation de commandes rationalisée de Tecsys peut diviser les commandes en tâches et séquences de prélèvement optimisées, organisées par section de magasin pour plus de rapidité et d'efficacité. L'optimisation de la préparation de plusieurs commandes en même temps permet de réaliser des gains d'efficacité allant jusqu'à 30 %, ce qui garantit une rotation rapide des commandes et des attentes commerciales.

Précision accrue des stocks

Les demandes exigeantes du consommateur d'aujourd'hui laissent peu de place aux imprécisions. Tecsys élimine les marges d'erreur courantes en matière d'inventaire grâce à sa fonctionnalité de réception intuitive qui maintient la visibilité de tous les stocks en magasin et met automatiquement à jour les niveaux d'inventaire. Intégré au système de point de vente (POS) d'un détaillant, le système de Tecsys permet de mettre à jour l'inventaire du magasin, ajusté en temps réel au fur et à mesure que les marchandises sont vendues, quel que soit le canal qui capture la vente.

« La plupart des systèmes de gestion des commandes du commerce de détail n'ont pas été conçus en fonction des volumes ou de la complexité de la micro-expédition. La plupart des systèmes de gestion d'entrepôt n'ont pas été conçus en tenant compte de la cohabitation entre les employés des magasins et les acheteurs en magasin », ajoute M. King. « Tecsys donne aux détaillants la possibilité de répondre aux besoins d'un réseau diversifié de clients, à la fois numériques et en personne, en faisant de leurs magasins des micro-centres de distribution entièrement opérationnels. La complexité associée au traitement des commandes de commerce électronique nécessite un système de différenciation affiné pour les nuances du monde omnicanal dans lequel nous vivons. Alors que le commerce numérique continue de mûrir, Tecsys aide les détaillants à prendre une longueur d'avance pour être en mesure de ravir les clients de manière efficace et cohérente. »

