Tecsys étoffe les analyses de la vente au détail et les interfaces utilisateur (UI) en magasin dans son dernier logiciel de gestion des commandes omnicanales

NEW YORK, le 13 janvier 2020 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX à la Bourse de Toronto), entreprise de logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement de premier plan, est heureuse d'annoncer d'importants développements fonctionnels pour sa plateforme de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout pour les détaillants et pour sa solution d'exécution des commandes omnicanales. Dans la dernière version de son logiciel pour la vente au détail, Tecsys met de l'avant de nouvelles et solides analyses d'intelligence d'affaires (IA) guidées par les données, une interface utilisateur optimisée pour orchestrer la gestion des commandes et une application mobile en magasin améliorée pour les employés.

« C'est une avancée décisive pour le secteur du détail, » explique M. Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Nous offrons aux détaillants, grands et petits, des capacités omnicanales au niveau de l'entreprise, nous croyons fermement que les détaillants axés sur la croissance devraient être souples et réceptifs et ne pas être ralentis par les obstacles habituels comme un rendement tardif et des coûts initiaux prohibitifs. »

Cette version comprend des capacités nouvelles et des capacités améliorées pour relever les défis commerciaux auxquels font face les détaillants :

Créer la clarté dans les décisions commerciales :

Les algorithmes d'IA ont été optimisés pour saisir des indicateurs clés de performance (ICP) de niveau microéconomique. Ces nouvelles et solides analyses d'IA guidées par les données sont conçues pour offrir un aperçu de la performance commerciale omnicanale et des opérations d'exécution des commandes en temps réel pour que l'entreprise puisse mieux surveiller sa performance en étant équipée d'un outil de création de tableau de bord et de rapports dynamique et personnalisable. Un affichage multidimensionnel et configurable permet aux détaillants de raffiner les processus, de relever des possibilités de revenu et d'accroître la rentabilité. Par exemple, les détaillants veulent souvent savoir quels canaux autres que les ventes en ligne et hors ligne génèrent leurs revenus; la fonctionnalité IA offerte par Tecsys leur permet maintenant de modéliser l'efficacité de leurs ventes multicanales et de relier ces modèles aux revenus pour rendre leur processus décisionnel plus stratégique.

Simplifier l'exécution tactique des commandes :

L'interface utilisateur opérationnelle (IU) a été repensée en insistant sur la création d'expériences intuitives pour l'utilisateur tout au long du cycle de la gestion de la commande afin de faciliter la configuration des flux de travail et l'utilisation de bout en bout. Cette IU améliorée simplifie l'exécution des commandes, permet l'utilisation d'un intégrateur de système et offre aux utilisateurs un guichet unique pour configurer tous les processus de traitement des commandes, allant de la réception des commandes à la gestion des retours.

Habiliter les employés de première ligne :

Pour assurer la satisfaction des clients dans les interactions numériques et en magasin, il faut équiper les employés ayant un contact direct avec les clients d'outils modernes et faciles à utiliser qui connectent les expériences d'achat en ligne et en magasin. Grâce à une application mobile en magasin, les employés de première ligne ont accès aux flux de travail en magasin rationnalisés, aux détails des commandes et à l'affichage de l'état et des retours omnicanal.

Ces dernières années, dans un marché centré sur le client, l'orchestration efficace des commandes sur n'importe quel canal de la chaîne d'approvisionnement est devenu un domaine d'attention clé pour les détaillants. La gestion répartie des commandes permet cette exécution omnicanale, une technologie perfectionnée qui connecte le commerce numérique aux magasins et centres de distribution. En établissant cette connexion numérique, les entreprises sont prêtes à réaliser une exécution complexe des commandes et des processus de retours, des commandes en ligne et du ramassage en magasin, de livraison au magasin, d'expédition à partir du magasin ou de l'entrepôt, de gestion des pré-commandes, de regroupement des commandes, d'expéditions fractionnées et d'optimisation intelligente du trajet, dans tout le réseau de détail.

Tecsys présente les toutes dernières solutions de bout en bout pour la chaîne d'approvisionnement des détaillants au NRF Retail's Big Show au kiosque 744.

