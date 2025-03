La plateforme Elite™, basée sur le nuage, sera déployée dans le réseau de laboratoires de Roche qui couvre plus de 50 pays, avec un objectif de 1 000 installations sur cinq ans.

BÂLE, Suisse, le 18 mars 2025 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), chef de file mondial en matière de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé que Roche, la plus grande société de biotechnologie au monde et le leader mondial du diagnostic in vitro, a choisi la plateforme Elite™ de Tecsys pour une mise en œuvre à travers le réseau de laboratoires de Roche dans plus de 50 pays, avec un objectif d'un millier d'installations au cours des cinq prochaines années. Basée dans le nuage, la solution de Tecsys, permet de rationaliser la gestion des stocks et d'accroître l'efficacité et la visibilité des opérations de laboratoire.

Optimisée pour s'adapter à un réseau mondial de laboratoires et de cliniques, Elite™ offre une plateforme intuitive et facilement configurable qui simplifie les opérations et réduit les frais généraux de formation. Intégrée au système dorsal SAP de Roche, la solution Tecsys automatise l'ensemble du cycle de vie des stocks de produits réactifs et consommables de laboratoire, en assurant une visibilité centralisée et en temps réel des stocks, le suivi de l'utilisation et l'automatisation des flux de réapprovisionnement.

La gestion de l'inventaire des laboratoires de Roche nécessite une simplicité opérationnelle à l'échelle mondiale, et la solution de Tecsys répond à ce besoin avec agilité et précision. Avec un déploiement qui ne prend que quelques jours par site, Tecsys fournit une plateforme évolutive sans la complexité typique des logiciels d'entreprise. Elite™ permet une gestion efficace des stocks et le temps de formation et de déploiement qu'elle demande est minime, ce qui permet à Roche de se concentrer sur les patients pour leur fournir des solutions diagnostiques qui leur sauvent la vie.

En déployant cette solution dans ses principaux laboratoires, Roche bénéficiera d'un système robuste et natif hébergé sur l'infrastructure AWS, offrant évolutivité et sécurité. Les laboratoires qui utilisent des réactifs et des consommables ont désormais accès à une solution de gestion des stocks entièrement automatisée qui surveille l'utilisation, déclenche les commandes et garantit l'efficacité des opérations de laboratoire, tout en réduisant les tâches manuelles. La technologie de Tecsys est l'épine dorsale de navify® Inventory de Roche, qui fait partie du portefeuille navify®, un écosystème d'applications et de solutions numériques favorisant l'excellence opérationnelle.

« Nous sommes fiers d'aider Roche à fournir des solutions de gestion des stocks de pointe aux hôpitaux et aux laboratoires du monde entier », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « La confiance qu'elle accorde à notre solution témoigne de l'impact transformateur de la technologie moderne de la chaîne d'approvisionnement. »

L'adoption par Roche de la plateforme Elite™ basée dans le nuage illustre une fois encore le rôle de Tecsys en tant que partenaire de confiance pour les environnements complexes de la chaîne d'approvisionnement. Pourvue de solutions innovantes comme Elite™, Tecsys continue d'équiper les organisations pour répondre aux exigences du paysage dynamique des soins de santé d'aujourd'hui.

