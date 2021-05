MONTRÉAL, le 25 mai 2021 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), chef de file dans le domaine des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement et du commerce omnicanal, est heureuse d'annoncer qu'elle a été reconnue comme fournisseur représentatif dans le 2021 Gartner Market Guide for Retail Store Inventory Management Applications 1 (abonnement Gartner requis). Tecsys est l'un des 13 fournisseurs de solutions de gestion des stocks en magasin (SIM) cités dans le rapport.

Selon Gartner, « l'inventaire des magasins est au cœur de l'accélération numérique en cours dans l'exécution du commerce unifié provoquée par la pandémie. » Pourtant, comme l'explique Gartner, « de tout temps, pour les processus SIM, de nombreux détaillants se sont appuyés sur leurs solutions existantes, souvent maison. L'adoption de solutions tierces offrant des fonctionnalités de type 'WMS' est également courante, le principal moteur étant la simplicité des opérations. Cependant, dans de nombreux cas, ces applications ne possèdent pas la gamme complète des capacités offertes par les fournisseurs de solutions SIM externes, exposant ainsi l'incapacité des détaillants à répondre à l'évolution de la demande des consommateurs de manière dynamique. »1

« Pour les détaillants de commerce unifié de niveau 1, la gestion des stocks en magasin (SIM) fait référence à la gestion efficace et efficiente des stocks dans tous les processus en magasin, jusqu'à la granularité au niveau des UGS/articles », selon Gartner1.

Le système de gestion des commandes de Tecsys, Omni™ OMS, donne aux détaillants et aux marques les moyens d'exécuter des fonctionnalités avancées d'inventaire en magasin, permettant des flux de préparation et d'emballage en magasin qui rationalisent le processus d'exécution et offrent vitesse, efficacité et économies. Testé et éprouvé à l'échelle mondiale, Omni™ OMS offre un processus robuste et intelligent de la commande à l'exécution, qui inclut la micro-exécution dynamique pour aider les détaillants à répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, tout en offrant une connectivité de bout en bout sur l'ensemble des opérations de la chaîne d'approvisionnement.

« Pour répondre aux acheteurs là où ils se trouvent aujourd'hui en tant que consommateurs numériques, les détaillants doivent étendre et maîtriser leur stratégie d'exécution des commandes », déclare Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Alors que les passerelles de commerce électronique et les systèmes de point de vente sont largement banalisés, pour la gestion des commandes s'est encore le Far West. Les détaillants sont bien placés pour se différencier grâce à des capacités telles que la virtualisation des stocks, l'intégration 3PL, la consolidation des commandes, le retrait en magasin, le ramassage en bordure de trottoir et d'autres moyens d'exécution, et nous sommes ravis de leur offrir ces fonctionnalités afin de créer un avantage concurrentiel. Nous pensons que notre inclusion en tant que fournisseur représentatif dans ce guide du marché de Gartner pour la gestion des stocks des magasins de détail témoigne de notre capacité à équiper les détaillants de ces compétences critiques de commerce unifié. »

Cliquez ici pour consulter le Market Guide for Retail Store Inventory Management Applications (abonnement Gartner requis).

1 Gartner, « Market Guide for Retail Store Inventory Management Applications » Sandeep Unni, 3 mai 2021.

