La certification de Tecsys dans trois catégories de compétences chaîne d'approvisionnement AWS met en évidence la performance et la rentabilité dans les cas d'utilisation clés de la chaîne d'approvisionnement.

MONTRÉAL, Le 30 janvier 2024 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), chef de file mondial des solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu la désignation de compétences chaîne d'approvisionnement d'Amazon Web Services (AWS) dans les catégories distribution, mise en œuvre et planification des offres logicielles. Cette désignation reconnaît Tecsys comme un fournisseur de système de gestion d'entrepôt (WMS) qui a atteint ce statut dans ces trois catégories critiques; elle souligne l'engagement de l'entreprise à aider les clients à résoudre les défis les plus complexes et les plus critiques posés par leur chaîne d'approvisionnement grâce à des solutions novatrices basées sur le nuage.

L'obtention de la compétence chaîne d'approvisionnement AWS dans ces trois catégories différencie Tecsys au sein du réseau de partenaires AWS (APN). Elle fait état de son expertise validée et d'une réussite prouvée dans la fourniture de solutions de chaîne d'approvisionnement aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs afin qu'elles améliorent leur réactivité vis-à-vis de leurs clients, qu'elles renforcent leur résilience face aux perturbations et deviennent plus responsables vis-à-vis de l'environnement et de la communauté mondiale.

« Dans un contexte commercial en pleine évolution où la logistique joue un rôle concurrentiel de plus en plus important, l'investissement dans un logiciel de chaîne d'approvisionnement de pointe n'est plus un avantage, mais un impératif stratégique. La sécurité, la fiabilité et la flexibilité ne sont pas négociables », a déclaré Guy Courtin, vice-président des alliances mondiales et de l'industrie chez Tecsys. « Nos clients choisissent nos logiciels parce qu'ils reconnaissent le besoin d'outils qui leur permettent de s'adapter, d'innover et d'exceller sur un marché extrêmement concurrentiel. L'obtention de la désignation de compétences chaîne d'approvisionnement AWS souligne notre volonté d'équiper nos clients pour qu'ils soient performants et d'avoir une incidence positive sur leurs activités. »

AWS propose des solutions évolutives, flexibles et rentables pour les entreprises en développement comme pour les multinationales. Pour faciliter l'intégration et le déploiement de ces solutions, AWS a mis en place le programme de compétences afin d'aider les clients à identifier les partenaires AWS qui ont une expérience approfondie du secteur et une réussite validée par les clients dans ces catégories.

« L'agilité, l'évolutivité et la fiabilité constituent la pierre angulaire de la gestion moderne de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Manish Govil, chef de secteur mondial, chaîne d'approvisionnement, Amazon Web Services (AWS). « AWS offre l'ensemble de capacités le plus large du secteur pour permettre à des partenaires tels que Tecsys de fournir des solutions de chaîne d'approvisionnement de pointe. »

Tecsys fournit une plateforme intégrée qui comporte un large éventail de solutions pour la chaîne d'approvisionnement, de la gestion d'entrepôt perfectionnée à l'exécution des commandes et à la logistique du transport. En exploitant l'évolutivité et la sécurité d'AWS, Tecsys permet aux entreprises de naviguer dans les complexités de la chaîne d'approvisionnement avec une efficacité et une fiabilité accrues. En tant que logiciel privilégié pour les activités où l'échec a un coût élevé, Tecsys fournit des environnements technologiques robustes et sécurisés adaptés à la chaîne d'approvisionnement des soins de santé et aux secteurs de la distribution en gros.

« Nous utilisons l'écosystème Tecsys depuis deux ans, et notre pile technologique de chaîne d'approvisionnement a été un atout stratégique tout au long de notre collaboration », a déclaré Mike Brown, vice-président, chaîne d'approvisionnement, du Texas Children's Hospital. « Nous gérons un environnement hautement sécurisé, dans le cadre de notre engagement en faveur de l'excellence centrée sur le patient, qui exige des systèmes perfectionnés pour fonctionner à des niveaux optimums. L'obtention par Tecsys de la désignation de compétences chaîne d'approvisionnement AWS témoigne de son expertise et de son innovation dans la création d'un système de classe mondiale qui répond véritablement aux besoins dynamiques de la logistique moderne. »

À propos de Tecsys

Depuis notre création il y a 40 ans, beaucoup de choses ont changé dans le domaine de la technologie de la chaîne d'approvisionnement. Mais une chose est restée constante : en développant des solutions dynamiques et innovantes pour la chaîne d'approvisionnement, Tecsys a équipé les organisations pour leur permettre de croître et d'acquérir un avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions de gestion d'entrepôt, de distribution et de transport, de gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, et de gestion des commandes au détail, ainsi que des solutions complètes de gestion financière et d'analyse.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

Copyright © Tecsys Inc. 2024. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.

Renseignements: Relations publiques: Adam Polka [email protected]; Renseignements généraux: [email protected]; Relations avec les investisseurs: [email protected]; Téléphone: (514) 866-0001 ou (800) 922-8649