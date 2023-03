Cette nouvelle solution analytique prête à l'emploi est la première solution du secteur de la chaîne d'approvisionnement dotée du jumelage numérique qui permet la visualisation sans code de tableaux de bord et de cartes thermiques en 3D.

CHICAGO, le 20 mars 2023 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), une entreprise de pointe dans le domaine des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a lancé aujourd'hui une carte thermique 3D innovante Digital Twin, la première représentation 3D de l'entrepôt prête à l'emploi et sans code. Cette solution analytique hautement personnalisable permet aux utilisateurs finaux de visualiser et d'optimiser les opérations clés de l'entrepôt. Contrairement à d'autres solutions de jumeau numérique d'entrepôt sur le marché, la Digital Twin 3D Heat Map de Tecsys ne nécessite pas de code personnalisé ou de longs engagements de services; elle cartographie automatiquement les données de l'entrepôt sur une représentation 3D du plancher de l'entrepôt et permet aux clients de suivre les opérations de prélèvement et de réapprovisionnement en naviguant dans l'entrepôt sur leur PC ou leur appareil mobile.

L'optimisation des opérations d'entrepôt est un défi commun à de nombreuses organisations en raison de l'abondance des données disponibles et des difficultés à les présenter de façon à ce qu'elles soient à la fois faciles à comprendre et exploitables. Avec la solution innovante de jumeau numérique de Tecsys, les utilisateurs Du produit Elite™ WMS sont désormais en mesure de relever ce défi en visualisant les données de l'entrepôt et en identifiant les zones à forte interactivité où il existe des possibilités d'améliorer les flux de travail et le débit.

Ce nouveau tableau de bord composable intégré se connecte directement au Elite™ WMS, ce qui offre des capacités d'exploration du système. Les organisations ont ainsi la possibilité de suivre et de surveiller les mesures de performance, ainsi que d'effectuer des ajustements d'agencement à l'aide d'une interface intuitive de type glisser-déposer. La solution adaptée aux mobiles permet une expérience utilisateur conviviale et dynamique.

« Nous sommes très heureux de lancer notre solution Digital Twin 3D Heat Map, qui change la donne pour les opérations d'entreposage », déclare Chris McPherson, directeur de l'analyse chez Tecsys. « C'est une solution adaptable et interactive qui fournit à nos clients des informations essentielles et la possibilité de suivre les principales mesures de performance. Elle leur permet de prendre des décisions éclairées pour améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre et des opérations. »

La solution Digital Twin 3D Heat Map de Tecsys est rétrocompatible avec plusieurs versions du produit Elite™ WMS, ce qui permet aux nouveaux clients comme aux anciens de tirer parti des avantages de cette nouvelle solution d'analyse. La représentation du jumeau numérique peut être générée automatiquement avec les données Elite™ WMS, un processus qui nécessite généralement une saisie et une cartographie manuelles. En proposant un outil compatible et visuellement intuitif, Tecsys libère la puissance du jumeau numérique pour tout opérateur d'entrepôt, une innovation qui n'est plus réservée aux organisations disposant d'importantes ressources financières.

« C'est ainsi que nous rendons le jumeau numérique de l'entrepôt accessible et répandu », explique Vito Calabretta, vice-président principal des opérations globales. « Les solutions traditionnelles qui offrent ce degré de jumelage nécessitent des quantités massives de travail sur mesure de la part des fournisseurs de services professionnels. Nous avons renversé ce modèle pour que chaque organisation puisse profiter des avantages en termes de performances des analyses de jumeaux numériques dans l'entrepôt. »

Pour plus d'informations sur la carte thermique 3D Digital Twin de Tecsys et sur d'autres solutions Tecsys, visitez le site suivant https://www.tecsys.com/digitaltwins

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de chaîne d'approvisionnement axées sur l'informatique en nuage qui équipent les entreprises sans frontières pour la croissance et l'avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion des entrepôts, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, la gestion des commandes et l'exécution des commandes, ainsi que des solutions de gestion financière et d'analyse. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, visitez www.tecsys.com.

