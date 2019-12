Tecsys bat son précédent record de mise en œuvre avec 10 lancements en trois mois

Cette petite hausse dans les mises en service est attribuable à une grande expertise dans le domaine et aux meilleures pratiques de sa méthode de mise en œuvre conçue pour raccourcir le délai de rentabilité

MONTRÉAL, le 17 déc. 2019 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX à la Bourse de Toronto), entreprise de logiciel de gestion de premier plan, a annoncé aujourd'hui un nombre record de mises en service durant le second trimestre de son exercice financier. Compte non tenu des projets d'amélioration de sa clientèle existante, l'organisation de service Tecsys et son réseau mondial de partenaires ont mené à bien 10 mises en service pour de nouveaux clients.

Au cours des derniers mois, l'entreprise a mis au point son projet exclusif de méthodologie d'implémentation afin de réduire le délai de rentabilité et diminuer les coûts globaux inhérents à l'implémentation. Les premiers résultats de cet effort se concrétisent dans les mises en service de ce trimestre.

« Bien sûr, il n'y a pas deux implémentations identiques », explique M. Vito Calabretta, vice-président principal des opérations globales, Tecsys. « Mais nous avons eu recours à une vaste expertise pour voir où elles se recoupent, quelles efficiences sont possibles et quel est le partage optimal des responsabilités des deux côtés de l'équation. Nous visons la satisfaction du client et nous pensons que, là-dessus, nous nous différencions des autres acteurs du marché. »

Grâce à ses solutions logicielles, Tecsys résout des défis opérationnels complexes avec des logiciels et des services qui simplifient la circulation intégrale des produits dans la totalité de la chaîne d'approvisionnement, de la réception de la commande à la consommation finale. Qu'il s'agisse de gestion de la vente au détail, de l'entrepôt, du transport et du point d'utilisation ou de veille économique et d'analyses, de prévision et planification de la demande, les solutions Tecsys génèrent l'efficacité des processus, le contrôle des stocks et la conformité règlementaire.

« Ce qui rend ce succès exceptionnel c'est que nous n'en sommes qu'à la création d'une dynamique », ajoute M. Calabretta. « Nous devons continuer à intensifier nos opérations mondiales pour soutenir la durabilité de notre croissance en tant que fournisseur de technologie de la chaîne d'approvisionnement de prochaine génération. Nous intégrons des talents dans la gestion de projet et la prestation de service dans le monde entier et nous faisons la preuve de la force de cette méthode d'implémentation. »

Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez www.tecsys.com. Pour plus d'information sur les possibilités d'emploi à Tecsys, consultez https://jobs.tecsys.com/fr .

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions transformatrices de la chaîne d'approvisionnement qui équipe des entreprises en expansion avec des services et outils de pointe pour qu'elles atteignent l'excellence opérationnelle. Les solutions Tecsys sont conçues pour créer la clarté dans les défis complexes de la chaîne d'approvisionnement que doivent relever les entreprises dont le développement, les attentes des clients et les stocks sont en croissance. Construites sur une plateforme d'entreprise, ces solutions comprennent la gestion de l'entrepôt, de la distribution et des transports, la gestion des produits au point d'utilisation, la gestion des commandes de détaillants ainsi que des fonctions complètes de gestion financière et des solutions d'analyse. Par la création collaborative d'une chaîne d'approvisionnement plus réactive, Tecsys garantit que les entreprises axées sur la croissance aient la chance de prospérer et de réaliser leurs aspirations.

Plus de 1 000 clients confient leur chaîne d'approvisionnement à Tecsys, qu'elles soient dans les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique tierce partie ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.

