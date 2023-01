MONTRÉAL, le 9 janvier 2023 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), société chef de file dans le domaine des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement et du commerce omnicanal ainsi que partenaire logiciel de choix de Workday (WDAY au NASDAQ), annonce aujourd'hui qu'elle a obtenu le statut d'intégration certifiée de Workday. Grâce à cette certification, Tecsys fournit à ses clients une intégration transparente qui relie Supply Chain Management (SCM) for Healthcare de Workday à son Elite™ Healthcare Warehouse Management System (WMS ) .

Supply Chain Management for Healthcare de Workday unifie une gamme complète de fonctionnalités de sourçage, d'approvisionnement et d'inventaire afin de fournir aux organisations de santé la visibilité en temps réel, l'agilité et l'efficacité requises pour répondre aux besoins complexes du paysage commercial actuel.

Tecsys, chef de file du marché des solutions de chaîne d'approvisionnement pour les systèmes de santé et les hôpitaux, s'intègre à SCM for Healthcare de Workday afin de fournir des solutions dynamiques et puissantes de gestion des entrepôts et des centres de services consolidés (CSC) pour les systèmes de santé sur les sites des clients, notamment Prisma Health et Spectrum Health (désormais Corewell Health). Les emplacements des stocks hospitaliers gérés par Workday peuvent être configurés pour se réapprovisionner à partir du CSC, en générant des commandes intégrées à Elite™ Healthcare WMS qui seront attribuées, prélevées et expédiées à l'hôpital. En outre, lorsque les algorithmes de planification de la demande et de réapprovisionnement de Tecsys déterminent que le CSC doit être réapprovisionné, des bons de commande recommandés sont créés dans Workday grâce à l'intégration.

« L'intégration de Tecsys à SCM for Healthcare de Workday permet d'offrir une visibilité transparente à l'échelle de l'entreprise, adaptée à la dynamique unique du secteur des soins de santé », a déclaré Jamie O'Halloran, vice-président Alliances mondiales, Tecsys. « Notre partenariat avec Workday est un excellent exemple que des équipes solides et les meilleures solutions d'entreprise peuvent travailler de concert pour soutenir la qualité des soins aux patients tout en réduisant les risques et les coûts dans la chaîne d'approvisionnement. »

« Je suis ravie qu'avec l'intégration de Corewell Health les deux divisions soient sur la même plateforme de Tecsys, et le Workday Connector permettra une intégration plus rationnelle au fur et à mesure que la division Beaumont Health passera à Workday », a déclaré Sarai Vanderwood, directrice principale des opérations de la chaîne d'approvisionnement des services centraux chez Corewell Health. « Cela éliminera le besoin de personnalisation et des focalisations sur le flux d'informations standard; notre équipe pourra alors se concentrer davantage sur les flux de travail de l'entreprise et les divers aspects de la gestion du changement. Je me réjouis de l'intégration transparente de l'instance unique de Tecsys à Workday Connector. »

Vous trouverez de plus amples informations sur l'intégration de Tecsys sur Workday Marketplace, qui offre un accès facile aux solutions conçues par Workday et ses partenaires en matière de logiciels et de contenu.

