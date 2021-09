MONTRÉAL, 10 septembre 2021 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX: SDC) (la « Société »), annonce les résultats des questions soumises au vote lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire (« l'assemblée ») des actionnaires de la Société (les « actionnaires ») tenue le 9 septembre 2021.

Selon le rapport des scrutateurs, les actionnaires détenant 11 903 947 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») étaient représentés à l'assemblée en personne ou par procuration, représentant 82,07 % des actions ordinaires émises et en circulation à la date de clôture des registres le 26 juillet 2021.

Les actionnaires ont élu les sept candidats énumérés dans la circulaire d'information de la direction datée du 26 juillet 2021 (la « circulaire ») au titre d'administrateurs de la Société (les « administrateurs »). Chaque candidat (tous les administrateurs en poste) a été élu à la majorité des voix exprimées. Chaque administrateur exercera ses fonctions jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à l'élection de son successeur, à moins que l'administrateur ne démissionne ou que son poste devienne vacant. La question a été soumise à un vote par scrutin, et le rapport sur les procurations fourni par les scrutateurs lors de l'assemblée était le suivant :

Candidats aux postes d'administrateurs Nombre de

Voix POUR Nombre de voix

ABSTENTIONS Pourcentage du total

Voix POUR Pourcentage du total

ABSTENTIONS David Brereton 11 382 774 451 629 96,18 % 3,82 % Peter Brereton 11 405 411 428 992 96,38 % 3,62 % David Booth 10 159 429 1 674 974 85,85 % 14,15 % Rani Hublou 11 487 108 347 295 97,07 % 2,93 % Vernon Lobo 10 413 700 1 420 703 88,00 % 12,00 % Kathleen Miller 11 803 443 30 960 99,74 % 0,26 % Steve Sasser 11 409 951 424 452 96,41 % 3,59 %

Les actionnaires ont également voté en faveur du renouvellement du mandat de KPMG LLP en tant que vérificateurs de la société et de l'adoption d'une résolution approuvant les options non attribuées d'achat d'actions ordinaires jusqu'à un maximum (lorsqu'elles sont prises en compte avec les options alors émises et en circulation) de 10 % des actions ordinaires alors émises et en circulation de la société en vertu du régime d'options d'achat d'actions de la société.

Des renseignements supplémentaires concernant les questions soumises au vote lors de l'assemblée sont disponibles dans la circulaire qui a été envoyée aux actionnaires relativement à l'assemblée et qui est disponible sur SEDAR (www.sedar.com). Les résultats définitifs du vote sur toutes les questions soumises au vote lors de l'assemblée seront également déposés sur SEDAR.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

