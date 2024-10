Le contrôle opérationnel et l'efficacité basés sur les données figurent en bonne place dans la version Elite™ 24.2.

MONTRÉAL, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un chef de file mondial en matière de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a introduit de nouvelles capacités avancées dans sa plateforme logicielle Elite™ qui aident les entreprises à atteindre un plus grand degré d'efficacité et de résilience dans la chaîne d'approvisionnement. Ces innovations, qui font partie de la version Elite 24.2, permettent aux organisations de la chaîne d'approvisionnement de transformer des données complexes en informations claires et priorisées, ce qui permet aux utilisateurs de réagir rapidement et de prendre des décisions éclairées qui entraînent des améliorations opérationnelles.

Cette version fait ressortir les résultats commerciaux mesurables et apporte des gains d'efficacité basés sur les données qui permettent aux entreprises d'optimiser leurs performances dans un environnement de plus en plus complexe.

« Dès le départ, nos clients verront des innovations qu'ils pourront utiliser immédiatement pour améliorer leurs opérations », a déclaré Martin Schryburt, vice-président principal chargé des produits et de la technologie. « Quel que soit leur secteur d'activité, ces améliorations reflètent les besoins les plus pressants de nos clients, et nous sommes fiers de fournir les solutions qui contribueront à leur réussite. »

Parmi les fonctionnalités mises en avant dans cette version, on peut citer :

Module de prélèvement dynamique : Il s'agit d'un poste de commande centralisé pour votre entrepôt qui offre une vue d'ensemble de l'activité de préparation des commandes, du délai d'exécution de la commande et de la planification des quais. Cet outil puissant met l'ensemble des opérations de préparation des commandes à portée de main, ce qui permet un suivi en temps réel, une coordination sans faille et une prise de décision rapide afin d'optimiser le flux de travail et l'efficacité.

« Le principe directeur de la longue liste des nouvelles fonctionnalités de la version Elite 24.2 est de faire un meilleur usage de la science et de la technologie des données avancées; au bout du compte, il s'agit de faire travailler vos données pour vous », a déclaré Rex Ahlstrom, chef de la stratégie chez Tecsys. « Grâce aux nouvelles fonctionnalités puissantes apportées par la version 24.2, nos clients peuvent gagner en efficacité et obtenir des informations qu'ils n'ont jamais eues auparavant. »

Pour en savoir plus sur la portée complète de la version 24.2, consultez le site https://www.tecsys.com/fr/solutions-elite-entreprise ou contactez [email protected].

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.

