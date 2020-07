Un nouveau membre du conseil d'administration qui possède un savoir faire financier exceptionnel et qui a fait preuve de performance stratégique dans des entreprises à forte croissance axées sur le SaaS.

MONTRÉAL, 16 juillet, 2020 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), entreprise de logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement de premier plan, est fière d'annoncer que Kathleen Miller siègera à son conseil d'administration. Tecsys continue de consolider sa position de chef de file mondial dans la technologie SaaS des marchés verticaux de la chaîne d'approvisionnement, et Mme Miller a une vaste connaissance financière relative à l'expansion des organisations en croissance transformative et la réalisation d'une performance de calibre mondial. Les actionnaires confirmeront sa nomination en septembre.

Mme Miller entre au conseil d'administration de Tecsys après 30 ans d'expérience dans des sociétés SaaS publiques et privées à forte croissance, Fintech et d'autres sociétés technologiques. Durant ces années, elle a favorisé une croissance à deux chiffres et la rentabilité au moyen de finance, comptabilité, fusions et acquisitions, introductions en bourse, gouvernance, stratégie et opérations. Experte en développement mondial, elle a mis au point un modèle d'expansion internationale, établi des personnes morales en Europe, dans la zone Asie-Pacifique et en Amérique latine. Kathy, qui a dirigé des organisations dans de multiples évaluations d'acquisition technologique réussies, avec diligence raisonnable et intégrations, possède aussi une vaste connaissance de la totalité du cycle de vie des fusions et acquisitions.

« Nous sommes fiers d'accueillir Kathy au conseil au moment où Tecsys aborde un important chapitre de son histoire. Nous sommes à une étape de croissance significative de notre entreprise et l'expérience considérable de Kathy nous sera d'un grand secours pour tracer la voie à suivre. Dirigeante financière expérimentée et très respectée, son précieux point de vue nous guidera dans l'établissement de nos objectifs de croissance », a affirmé Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys.

« Je suis honorée de jouer ce rôle pour Tecsys et de me joindre à une entreprise axée sur la croissance qui valorise le travail. J'ai hâte de collaborer avec un groupe de professionnels très compétents avec qui je travaillerai pour maintenir la dynamique et soutenir l'impressionnante stratégie de croissance en cours », a déclaré Mme Miller.

« Kathy a un bilan impressionnant de gestion financière avisée et de stratégie judicieuse. Notre conseil d'administration agrandi est ainsi mieux équipé pour guider la croissance qui se dessine à l'horizon » a déclaré Dave Brereton, président du conseil d'administration de Tecsys.

Tecsys a tout d'abord communiqué avec Mme Miller par l'intermédiaire de The Athena Alliance, une organisation de femmes chefs d'entreprises qui veulent diversifier les conseils d'administration, développer le nombre de cadres supérieurs féminins et créer des entreprises conçues pour l'avenir.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE: Solutions et renseignements généraux, [email protected]; Relations avec les investisseurs, [email protected], 514 866-5800; Relations avec les médias, [email protected]; Téléphone, 514 866-0001 ou 800 922-8649, https://www.tecsys.com

Liens connexes

https://www.tecsys.com