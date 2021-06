Technologies propres en agriculture : un soutien du gouvernement fédéral qui en favorisera l'adoption

MONTRÉAL, le 4 juin 2021 /CNW/ - Sollio Groupe Coopératif accueille très favorablement l'investissement en technologies propres annoncé aujourd'hui par l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Ainsi, les producteurs et les transformateurs pourront bénéficier d'un appui financier significatif pour identifier de nouvelles solutions et les soutenir dans leur virage technologique propre.

« Comme nous l'avons vu avec Solutions agricoles pour le climat (SAC), cette autre initiative du gouvernement fédéral témoigne d'une volonté d'accompagner les différents maillons de la chaîne de valeur agricole afin que les producteurs puissent améliorer leur bilan environnemental, notamment en matière d'émission de GES. Les producteurs visent l'excellence, et ils souhaitent qu'on les aide en ce sens. Les technologies propres gagnent du terrain depuis un bon moment déjà en agriculture, mais la cadence pourra maintenant s'accélérer », déclare Ghislain Gervais, président de Sollio Groupe Coopératif.

Sollio Agriculture, division agricole de Sollio Groupe Coopératif, mise entre autres sur le partage d'information, qui se fait avec les chercheurs de sa ferme expérimentale de Sainte-Rosalie ou encore avec ses agronomes présents dans nos coopératives pour faire évoluer les pratiques dans le but de répondre tant aux besoins des consommateurs que des producteurs agricoles. Les avancements technologiques réalisés par Sollio Agriculture prennent notamment la forme d'une plateforme numérique de pointe en agriculture de précision appelée AgConnexion, qui possède déjà des milliers d'utilisateurs au pays, ou encore, d'une vaste de gamme d'intrants biologiques à la disposition de tous les types d'agricultures.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Sollio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de ses 16 150 employés et des 7000 travailleurs des coopératives affiliées. Avec plus de 123 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 48 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc. - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région qui génère un chiffre d'affaires de 8,2 milliards $ (plus de 11 milliards $ en incluant les coopératives affiliées). Sollio Groupe Coopératif est classée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada. Pour en savoir plus, visitez sollio.coop .

