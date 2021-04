Qu'il s'agisse de la séquestration du carbone dans les terres agricoles, de l'échange de données sur l'eau au moyen de la technologie de la chaîne de blocs, ou encore de l'imagerie géospatiale et satellitaire, Techno nature RBC favorise le changement en appuyant les innovations durables

TORONTO, le 20 avril 2021 /CNW/ - Depuis sa création en 2019, le programme Techno nature RBC a réuni plus de 125 organismes dans le but de protéger la ressource la plus précieuse au monde, l'écosystème naturel, grâce à des investissements communautaires axés sur la technologie qui totalisent plus de 27 millions de dollars. Aujourd'hui, RBC a annoncé ses partenariats de 2021, qui regroupent 100 organismes communautaires du monde entier.

Les répercussions du changement climatique touchant toutes les collectivités et tous les secteurs de l'économie, il n'y a jamais eu meilleur motif de s'appuyer sur le leadership, la collaboration, l'ingéniosité et la vision pour réaliser la transition vers une économie à zéro émission nette. Fondée sur la conviction que l'utilisation novatrice des données et de la technologie peut transformer et améliorer fondamentalement le monde dans lequel nous vivons, Techno nature RBC met de l'avant les nouvelles idées, les technologies et les partenariats nécessaires pour résoudre des défis environnementaux pressants.

« En tant que société, nous devons tracer notre voie commune vers une transition intelligente. C'est pourquoi l'établissement d'un réseau diversifié de partenariats n'a jamais été aussi important, a déclaré Valerie Chort, vice-présidente, Citoyenneté d'entreprise et Développement durable, RBC. Grâce à notre investissement continu dans Techno nature RBC, nous tirons parti de la puissance des sciences environnementales, de l'innovation et de la volonté communautaire pour créer conjointement des solutions permettant de bâtir l'avenir durable et inclusif que nous souhaitons tous. »

Techno nature RBC réunit des partenaires communautaires, des experts en technologie, et les secteurs public et privé - en s'appuyant sur les capacités et le pouvoir rassembleur de RBC - afin de bâtir les coalitions multipartenaires nécessaires à la protection de l'environnement. Les nouveaux partenaires - et leurs solutions novatrices - annoncés aujourd'hui sont entre autres les suivants :

ALUS : Organisme caritatif primé dont le nom signifie « Alternative Land Use Services » (services d'utilisation autre des terres), exprimant l'idée que les agriculteurs peuvent utiliser leurs terres pour produire des services écosystémiques, comme la séquestration du carbone ou le soutien aux pollinisateurs, en plus de la production alimentaire. Techno nature RBC soutient l'élaboration d'un nouvel outil de modélisation scientifique qui permettra aux collectivités de prendre des décisions plus éclairées quant aux infrastructures naturelles créées et entretenues par des centaines d'agriculteurs du bassin du lac Érié. Ces projets permettront de réduire la contamination des eaux par des nutriments nocifs, qui coûte aux collectivités 272 millions de dollars par année, tout en encourageant la lutte au changement climatique et l'amélioration de la résilience.





Datastream : Plateforme libre accès à chaîne de blocs offrant une infrastructure de partage de données grandement nécessaire pour la surveillance, la recherche et l'innovation dans le secteur de l'eau. Techno nature RBC soutient l'expansion de Datastream partout au Canada , afin qu'elle devienne la première plateforme nationale de données sur l'eau. RBC Fondation a joué un rôle de premier plan dans l'intégration de la chaîne de blocs à Datastream. Elle a réuni les partenaires communautaires qui ont fait du projet une réalité en contribuant à la conception et au développement de la solution de chaîne de blocs que Datastream utilise maintenant.





Ecotrust Canada : Organisme qui œuvre à la réalisation de l'immense potentiel de réduction du bilan carbone du Canada , axé sur la collectivité et fondé sur la nature. Techno nature RBC appuie l'utilisation de la technologie de la chaîne de blocs pour permettre l'émission et l'échange de crédits de carbone forestier du gouvernement du Canada - et le commerce des résultats d'atténuation transférés à l'échelle internationale (RATI). S'appuyant sur la chaîne de blocs Ethereum, cette plateforme établira un élément essentiel de l'infrastructure du marché du carbone pour la mise en œuvre de l'Accord de Paris , ce qui aidera le Canada à progresser vers ses propres objectifs.





The Nature Conservancy ( New York ) : Section new-yorkaise d'une organisation environnementale mondiale qui travaille à la conservation des terres et des eaux dont dépend toute vie. Techno nature RBC appuie les efforts d'exploitation des technologies scientifiques et géospatiales de pointe visant à localiser, à cartographier et à protéger les réseaux de paysages reliés de l'est des États-Unis. Ces paysages, qui vont des montagnes Blue Ridge en Virginie aux forêts boréales du Canada , jouent un rôle essentiel dans la séquestration du carbone présent dans notre atmosphère et dans la protection contre la perte de biodiversité en offrant un endroit sûr où la flore et la faune peuvent prospérer malgré le changement climatique.





: Section new-yorkaise d'une organisation environnementale mondiale qui travaille à la conservation des terres et des eaux dont dépend toute vie. Techno nature RBC appuie les efforts d'exploitation des technologies scientifiques et géospatiales de pointe visant à localiser, à cartographier et à protéger les réseaux de paysages reliés de l'est des États-Unis. Ces paysages, qui vont des montagnes en Virginie aux forêts boréales du , jouent un rôle essentiel dans la séquestration du carbone présent dans notre atmosphère et dans la protection contre la perte de biodiversité en offrant un endroit sûr où la flore et la faune peuvent prospérer malgré le changement climatique. Nature United : Organisme national de conservation qui soutient le leadership autochtone, le développement économique durable et la conservation à grande échelle. Techno nature RBC soutient les solutions climatiques nationales qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre en protégeant, en gérant et en rétablissant les écosystèmes grâce à de nouvelles données scientifiques démontrant leur potentiel au Canada , ainsi qu'en utilisant des systèmes d'information géographique, la télédétection et l'interprétation assistée par ordinateur de l'imagerie satellitaire. Ce soutien permettra d'éliminer jusqu'à 10 millions de tonnes d'éq. CO 2 au Canada (d'après un mesurage cumulatif sur trois ans).

Techno nature RBC est un pilier de la Stratégie climatique RBC, la démarche adoptée par notre entreprise afin d'accélérer la croissance économique propre et de soutenir nos clients dans la transition socialement inclusive vers une économie à zéro émission nette. Pour en savoir plus sur Techno nature RBC ou pour consulter la liste complète de ses partenaires, visitez le https://www.rbc.com/collectivite-impact-social/dons-environnementaux.html.

