ABU DHABI, Émirats arabes unis, 14 octobre 2025 /CNW/ - L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et Huawei ont élargi la portée de leur partenariat mondial conjoint Tech4Nature grâce à une série d'événements organisés lors du Congrès mondial de la nature de l'UICN à Abu Dhabi.

Lors du congrès de cette année, les partenaires Tech4Nature ont participé à une série de forums destinés à démontrer le pouvoir de la technologie dans le domaine de la conservation. Voici les principaux projets Tech4Nature mis en avant lors de l'événement :

L'UICN, les lauréats des Tech4Nature Awards et Huawei au Congrès mondial de la nature de l'UICN

Tech4Nature China , qui utilise des dispositifs de surveillance audio et des analyses basées sur l'intelligence artificielle pour créer une base de données d'empreintes vocales des gibbons de Hainan, dont il ne reste plus que 42 sujets dans le monde. Les informations issues de ces données peuvent aider à orienter les efforts de repeuplement en identifiant les groupes familiaux, les sujets isolés et les zones clés pour la restauration de leur habitat.

, qui utilise des dispositifs de surveillance audio et des analyses basées sur l'intelligence artificielle pour créer une base de données d'empreintes vocales des gibbons de Hainan, dont il ne reste plus que 42 sujets dans le monde. Les informations issues de ces données peuvent aider à orienter les efforts de repeuplement en identifiant les groupes familiaux, les sujets isolés et les zones clés pour la restauration de leur habitat. Tech4Nature Brazil, qui utilise des capteurs à faible coût pour étudier l'impact du changement climatique sur les écosystèmes de mangroves de l'île brésilienne de Marajo et les facteurs affectant les populations de crabes de mangrove.

En accord avec la Liste verte de l'UICN et Huawei TECH4ALL, Tech4Nature vise à améliorer les résultats en matière de conservation de la nature grâce aux technologies numériques. Depuis son lancement en 2020, l'initiative a mené 11 projets phares dans 8 pays en collaboration avec un éventail de partenaires et de collectivités locales.

Tout comme en Chine et au Brésil, des projets Tech4Nature de phase II sont en cours de réalisation au Mexique pour protéger les jaguars dans la réserve naturelle de Dzilam de Bravo, en Turquie pour surveiller les espèces parapluies en tant qu'indicateurs de la santé globale de l'écosystème, en mettant l'accent sur les chèvres sauvages et les daims, au Kenya pour protéger les récifs coralliens et prévenir la pêche illégale, et dans la province espagnole de Barcelone pour étudier l'impact des activités de loisirs sur les aigles de Bonelli.

Le Congrès mondial de la nature a également accueilli la première édition des Tech4Nature Awards, qui ont récompensé les lauréats dans trois catégories :

Distant Imagery Solutions a remporté le prix de la catégorie Innovation technologique pour sa solution « Radical Restoration : Democratizing Climate Tech for Ecosystem Recovery ».

African People & Wildlife a remporté le prix de la catégorie Intendants des technologies de protection de la nature pour sa solution « Empowering Community Action for Resilient Grasslands ».

La M.S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF) a remporté le prix de la catégorie Conservation des espèces pour sa solution « Protecting Endangered Olive Ridley Turtles Along Odisha Coast in India ».

« Ces solutions primées montrent comment les technologies innovantes, lorsqu'elles sont mises entre les mains des défenseurs de l'environnement et des communautés, peuvent apporter de réels changements pour la nature et les populations », a déclaré Grethel Aguilar, directrice générale de l'UICN. « Les Tech4Nature Awards mettent en lumière la créativité et la détermination de ceux qui travaillent en première ligne pour la conservation. Leurs innovations nous rapprochent d'un monde juste qui valorise et préserve la nature. »

Les solutions relevant de chaque catégorie des Tech4Nature Awards ont été évaluées par un groupe d'experts en technologie et en conservation du monde entier.

« L'innovation numérique a un rôle important à jouer pour soutenir des solutions respectueuses de la nature, durables et inclusives, capables de surveiller, protéger et restaurer les populations d'animaux sauvages et leurs écosystèmes », a déclaré Max Cuvellier Giacomelli, responsable du département Mobile for Development de la GSMA et membre du jury de la catégorie « Innovation technologique ». « C'est incroyablement encourageant de voir autant d'initiatives se réaliser sur le terrain et d'avoir l'occasion de mettre en lumière certaines d'entre elles grâce aux Tech4Nature Awards. »

Le Congrès mondial de la nature de l'UICN a lieu tous les quatre ans et réunit des experts en conservation du monde entier. Les thèmes abordés cette année étaient l'intensification des mesures de conservation, la réduction des risques liés au dépassement climatique, la promotion de l'équité, la transition vers des économies et des sociétés respectueuses de la nature, ainsi que l'innovation perturbatrice et le leadership en matière de conservation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2794510/T4N_award_winners_800500.jpg

SOURCE Huawei

PERSONNE-RESSOURCE : Gary Marcus Maidment, [email protected]