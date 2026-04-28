OTTAWA, ON, le 28 avril 2026 /CNW/ - Tech-Accès Canada, le réseau national des centres d'accès à la technologie (CAT) du Canada, accueille favorablement la mise à jour économique du printemps du gouvernement fédéral, qui comprend un investissement de 165 millions de dollars sur cinq ans visant à prolonger le soutien au Programme d'innovation dans les collèges et la communauté (ICC).

Offert dans le cadre du système des trois organismes subventionnaires du Canada et administré par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, le Programme ICC permet aux entreprises d'accéder à une expertise en recherche appliquée, à des installations spécialisées et à des services techniques afin de faire progresser l'innovation et d'amener de nouvelles technologies sur le marché.

Cet investissement renforcera la capacité du Canada à soutenir la commercialisation et la productivité en aidant les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, à accélérer le développement, la validation et l'adoption de nouveaux produits, procédés et technologies.

« Le maintien du soutien au Programme ICC renforce un modèle éprouvé qui met en relation les entreprises avec l'expertise et les infrastructures dont elles ont besoin pour innover et être concurrentielles », a déclaré Melanie Ross, titulaire de chaire de recherche, Green Building Technology Access Centre, Southern Alberta Institute of Technology, et présidente du conseil d'administration de Tech-Accès Canada. « Les centres d'accès à la technologie offrent des solutions concrètes, axées sur les besoins de l'industrie, qui permettent aux entreprises de faire progresser leurs idées et de transformer l'innovation en retombées économiques réelles. »

Chaque année, les CAT collaborent avec des milliers d'entreprises de tous les secteurs afin de faire progresser des technologies tout au long du parcours de commercialisation, de la validation initiale jusqu'au déploiement et à la mise à l'échelle. En offrant un accompagnement objectif et non dilutif, les CAT aident les entreprises à prendre des décisions éclairées, à éviter des erreurs coûteuses et à accélérer leur mise en marché.

« Cet investissement contribue à faire en sorte que l'innovation développée au Canada demeure au Canada », a déclaré Ken Doyle, directeur général de Tech-Accès Canada. « Les CAT aident les entreprises à commercialiser ici même en réduisant les risques, en accélérant la mise en marché et en générant des résultats concrets. À mesure que les entreprises canadiennes prennent de l'expansion et exportent à l'échelle mondiale, ces retombées reviennent à l'économie canadienne. »

Le réseau de Tech-Accès Canada regroupe plus de 70 centres d'accès à la technologie répartis à travers le pays, offrant aux entreprises un accès à plus de 2 100 experts en R-D appliquée, à des millions de pieds carrés d'installations spécialisées ainsi qu'à des centaines de millions de dollars en équipements et en infrastructures.

À propos de Tech-Accès Canada



Tech-Accès Canada est le réseau national des centres d'accès à la technologie (CAT) du Canada, qui permettent aux entreprises d'accéder à l'expertise, aux installations et au soutien nécessaires pour faire progresser l'innovation et mettre en marché de nouveaux produits et services.

www.PortaildesCATs.ca

SOURCE Tech-Access Canada

Personne-ressource : Ken Doyle, Directeur général, Tech-Accès Canada, 613-209-3279, [email protected]