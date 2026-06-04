OTTAWA, ON, le 4 juin 2026 /CNW/ - Tech-Accès Canada accueille favorablement la nouvelle stratégie nationale du gouvernement du Canada en matière d'intelligence artificielle, L'IA pour tous, et l'importance qu'elle accorde à aider les entreprises, les travailleurs et les étudiants canadiens à tirer parti de l'IA afin de renforcer la productivité, la compétitivité et la croissance économique.

Le Canada jouit d'une réputation mondiale d'excellence en matière de recherche en intelligence artificielle. Le prochain défi consiste à veiller à ce que les entreprises de tous les secteurs de l'économie disposent du soutien nécessaire pour adopter et mettre en œuvre concrètement les technologies d'IA afin d'améliorer leurs activités, de créer de nouvelles possibilités et d'accroître leur compétitivité.

L'accent mis dans la stratégie sur l'adoption de l'IA par les petites et moyennes entreprises (PME), le développement de la main-d'œuvre et les possibilités d'apprentissage pratique pour les étudiants correspond à des domaines où les collèges, les cégeps et les Centres d'accès à la technologie (CAT) du Canada apportent déjà une contribution importante.

Partout au pays, les Centres d'accès à la technologie aident chaque année des milliers d'entreprises à évaluer, tester, valider et mettre en œuvre des technologies émergentes. Dans le domaine de l'IA, les CAT ont accompagné des entreprises de secteurs tels que la fabrication, la foresterie, l'énergie, l'agriculture et les services environnementaux dans l'application de l'intelligence artificielle à des défis concrets, notamment la maintenance prédictive, l'optimisation des procédés, le contrôle de la qualité, la gestion des ressources et l'aide à la prise de décisions opérationnelles.

Parmi les exemples récents, mentionnons l'appui offert à des fabricants pour améliorer l'efficacité de leur production grâce à l'optimisation des procédés alimentée par l'IA, ainsi que le soutien apporté à des entreprises du secteur des ressources naturelles à l'aide d'outils d'analytique avancée et d'apprentissage automatique, ce qui permet d'améliorer la surveillance, la prévision et la performance opérationnelle.

L'engagement de la stratégie envers la littératie en IA, le développement des compétences et les possibilités d'apprentissage intégré au travail pour les étudiants sont également particulièrement encourageants. Chaque année, les Centres d'accès à la technologie offrent à plus de 2 000 étudiants une expérience pratique en collaborant directement avec des entreprises canadiennes dans le cadre de projets de recherche appliquée, de développement expérimental et d'adoption technologique, leur permettant ainsi d'acquérir les compétences concrètes nécessaires pour réussir dans une économie de plus en plus façonnée par l'IA.

« Le Canada est un chef de file mondial en recherche sur l'intelligence artificielle depuis des décennies. Le prochain défi consiste à aider davantage d'entreprises, de travailleurs et d'étudiants canadiens à mettre l'IA au service de la résolution de problèmes concrets », a déclaré Ken Doyle, directeur général de Tech-Accès Canada.

« Nous sommes encouragés par l'importance accordée dans cette stratégie à l'adoption de l'IA, au développement de la main-d'œuvre et à la volonté de faire en sorte que les retombées de l'IA profitent aux entreprises et aux collectivités partout au pays. Depuis de nombreuses années, les Centres d'accès à la technologie se situent au carrefour de l'innovation, du développement des talents et de la collaboration avec l'industrie, en aidant les PME à adopter des technologies émergentes tout en offrant aux étudiants une expérience pratique précieuse. Alors que le Canada cherche à accroître l'adoption de l'IA dans l'ensemble de son économie, les collèges, les cégeps et leurs Centres d'accès à la technologie sont particulièrement bien placés pour transformer cette ambition en résultats concrets. »

Une évaluation indépendante récente du programme fédéral d'Innovation dans les collèges et la communauté (ICC) a conclu que les Centres d'accès à la technologie contribuent à des augmentations mesurables des revenus et de l'emploi au sein des petites entreprises qu'ils soutiennent, tout en offrant aux étudiants des occasions d'apprentissage appliqué qui améliorent leurs perspectives de carrière.

Tech-Accès Canada se réjouit à l'idée de collaborer avec les gouvernements, les partenaires industriels, les établissements d'enseignement postsecondaire et les organisations de l'écosystème de l'innovation partout au pays afin de contribuer à la mise en œuvre réussie de la stratégie canadienne en matière d'intelligence artificielle et à l'adoption généralisée des technologies d'IA qui renforceront la productivité et la prospérité du Canada.

À propos de Tech-Accès Canada

Tech-Accès Canada est le réseau national de 70 Centres d'accès à la technologie situés dans des collèges et des cégeps partout au pays. Ensemble, ils offrent aux entreprises canadiennes un accès à une expertise objective en recherche appliquée et en développement expérimental, à des équipements spécialisés, au prototypage, à la validation technologique et à un soutien à l'innovation. Chaque année, le réseau collabore avec plus de 6 000 entreprises et organisations afin d'accélérer l'innovation, la commercialisation et l'adoption de nouvelles technologies.

SOURCE Tech-Access Canada

Personne-ressource pour les médias : Ken Doyle, Directeur général, Tech-Accès Canada, 613-209-3279, [email protected], www.PortaildesCATs.ca