La marque Top Electronics présente la technologie mini DEL de nouvelle génération

pour améliorer son portefeuille primé de téléviseurs

IRVINE, Californie, 14 mai 2024 /CNW/ - TCL®, l'une des entreprises d'électronique grand public les plus populaires et renommées au monde, a annoncé aujourd'hui la tarification et la disponibilité de sa nouvelle gamme de téléviseurs QD-Mini LED. Après avoir lancé le premier téléviseur à mini DEL au monde en 2019, TCL lance maintenant le téléviseur QD-Mini LED plus avancé dans ses séries QM7 et QM8, y compris le plus grand téléviseur QD-Mini LED au monde dans une énorme taille d'écran de 115 po. QD-Mini LED de TCL prouve que tous les téléviseurs à mini DEL ne sont pas égaux.

Les téléviseurs QD-Mini LED de TCL se distinguent des téléviseurs à mini DEL standard avec des technologies optiques avancées et des performances haut de gamme, devenant ainsi le nouveau choix ultime en matière de téléviseurs. La série QD-Mini LED 2024 de TCL comprend un nombre incroyablement élevé de zones de gradation (jusqu'à plus de 5 000), une luminosité remarquablement élevée (jusqu'à 5 000 nits de luminosité maximale), et QLED ULTRA avec plus de 97 % de la gamme de couleurs DCI-P3, un volume de couleur de 100 % et des couleurs désormais encore plus précises.

Cependant, la création d'une grande qualité d'image ne se limite pas à la taille des DEL, au nombre de zones de gradation ou au nombre de nits de luminosité maximale. La clé de la création de téléviseurs à mini DEL haut de gamme est la qualité de l'optique et du traitement. La technologie QD-Mini LED de nouvelle génération de TCL combine une technologie optique de qualité supérieure développée par TCL avec les technologies avancées AiPQ Pro et ULTRA Processing, pour assurer des zones de gradation bien contrôlées et un traitement d'image impeccable. Le résultat est des images incroyablement vives et éclatantes avec des couleurs riches, des niveaux de noir profond et des rehauts spéculaires dynamiques, tout en maintenant la précision de l'échelle des gris pour produire des images plus réalistes dans n'importe quel environnement de pièce.

Laboratoire Pangu de TCL

En tant qu'entreprise verticalement intégrée, TCL a la capacité unique de développer tous les aspects de sa technologie avancée QD-Mini LED, et cela se produit dans son laboratoire avancé Pangu, le premier centre de développement de mini DEL à processus complet au monde, et la seule du genre en Chine. Ce vaste laboratoire comprend six domaines clés qui réalisent toutes les étapes du développement du rétroéclairage à mini DEL, du concept à la conception, en passant par les matériaux, la création de composants et la production d'essais à petite échelle. Les principaux domaines de ce laboratoire de pointe comprennent :

Simulation de conception

Laboratoire des matériaux

Centre d'usinage et laboratoire de fiabilité

Laboratoire des appareils

Laboratoire des composants

Ligne d'essai de production de mini DEL

La capacité de développement complète du laboratoire Pangu permet à TCL de créer des technologies optiques de pointe, comme :

Puce avancée HEXA Mini LED de TCL

La technologie de puce à DEL six-en-un qui crée des niveaux de luminosité ultra-élevés, avec contrôle précis de la lumière, tout en maintenant l'efficacité énergétique.

Objectif optique à angle ultra large de pointe de TCL

Cet objectif à angle ultra large, avec une conception en arc à double couche, offre une distribution de lumière plus homogène pour une uniformité d'image améliorée, créant des images plus naturelles. Il utilise l'ingénierie de matériaux avancés de TCL pour développer du plastique optique spécial qui empêche le jaunissement, améliorant ainsi la stabilité optique.

Technologie ODR LED de TCL

La technologie de réduction de la distance optique réduit la distance entre le guide de lumière et le réflecteur pour un contrôle plus précis de la lumière afin d'éliminer virtuellement l'effet de halo.

Pour 2024, TCL offre également trois niveaux de traitement amélioré TCL AiPQ, avec la technologie QD-Mini LED utilisant les versions supérieures AiPQ PRO et AiPQ ULTRA. Les principales technologies de traitement comprennent :

Couleur de l'IA

Contraste de l'IA

Avec microgradation : plus de 65 000 niveaux de contrôle de la luminosité granulaire des DEL Hi-bit

Clarté de l'IA

Avec amélioration de la résolution intelligente

Mouvement de l'IA

En appliquant les technologies optiques avancées de TCL et le traitement avancé AiPQ de TCL, ainsi qu'un nombre incroyablement élevé de zones de gradation bien contrôlées et une luminosité maximale de pointe, TCL peut offrir aux consommateurs les images les plus précises, les plus dynamiques et les plus réalistes possible. C'est ce qu'offre QD-Mini LED.

« Grâce à notre incroyable laboratoire de développement Pangu, TCL continue d'investir et de montrer la voie en ce qui concerne l'avancement de la technologie à mini DEL », a déclaré Scott Ramirez, vice-président, Marketing et développement de produits, TCL. « Nous avons dit à tout le monde que tous les téléviseurs à mini DEL ne sont pas égaux, et les performances dynamiques de QD-Mini LED le prouvent. En combinant des progrès optiques comme la puce HEXA LED de TCL, l'objectif à angle ultra large et la technologie ODR LED avec notre prochaine génération de traitement AiPQ de TCL, QD-Mini LED se distingue de la technologie à mini DEL standard. Grâce à des rehauts spéculaires plus lumineux pour un impact HDR optimal, à des détails ombragés incroyables, aucune inquiétude quant à la possibilité de brûlure d'image ou d'image secondaire, et à un niveau d'abordabilité qui permet simplement à nos consommateurs d'en obtenir davantage, QD-Mini LED devient le choix ultime en matière de téléviseurs, comparé à d'autres téléviseurs à mini DEL ou OLED. »

Les modèles Q Class QM7 de TCL seront offerts dans des tailles allant de 55 po à 85 po, tandis que les modèles QM8 seront offerts dans des tailles allant de 65 po à 98 po au Canada cet été.

À propos de TCL

TCL Electronics se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, notamment les téléviseurs, les téléphones mobiles, les appareils audio, les produits intelligents pour la maison et les appareils électroménagers. Alliant une conception réfléchie et une technologie novatrice pour inspirer la grandeur, notre gamme offre des caractéristiques incontournables et des expériences enrichissantes. Comptant parmi les plus grandes marques de produits électroniques grand public du monde, notre chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée et notre usine de panneaux à la fine pointe TCL est en mesure d'offrir des innovations pour tous.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gamme complète de produits, veuillez visiter le www.tcl.com.

TCL est une marque déposée de TCL Corporation. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

