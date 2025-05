L'écran NXTPAPER de TCL soulage les yeux et redéfinit les attentes en matière de valeur et d'innovation

IRVINE, Californie, 1er mai 2025 /CNW/ - TCL, pionnier de l'affichage sur les téléphones intelligents, les tablettes et les appareils connectés riches en fonctionnalités, a annoncé aujourd'hui la disponibilité du TCL 60 XE NXTPAPER 5G, un téléphone intelligent Android™. Ce dernier modèle est doté de la technologie de pointe NXTPAPER de TCL, ainsi que de la touche NXTPAPER innovante, pour redéfinir les expériences de lecture et de visionnage avec un confort oculaire inégalé. Dès le lancement, les utilisateurs d'appareils sans fil pourront bénéficier de ces avantages auprès des opérateurs canadiens, notamment Bell, Fido, Freedom Mobile, Rogers, SaskTel, Videotron et Virgin Plus.

« La touche NXTPAPER a été notre fonction la plus demandée par les consommateurs et les médias qui en reconnaissent la commodité, car elle rend la technologie d'affichage innovante plus conviviale, » a déclaré Eric Anderson, directeur général de TCL Mobile, Amérique du Nord. « Avec le TCL 60 XE NXTPAPER 5G, nos clients en Amérique du Nord peuvent bénéficier de toutes les fonctionnalités haut de gamme que nous avons intégrées dans nos appareils mondiaux et profiter du leadership de TCL en matière de conception et de développement d'écrans. »

Doté d'un écran FHD+ de 6,8 pouces et d'un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 120 Hz, le TCL 60 XE NXTPAPER 5G simplifie toutes les interactions numériques, ce qui en fait le compagnon idéal des consommateurs axés sur les médias. Faire défiler du contenu, passer d'une application à l'autre, naviguer, regarder des vidéos et jouer à des jeux est remarquablement fluide, tout en réduisant l'impact sur les yeux.

Amélioration du confort oculaire au quotidien

Le téléphone TCL 60 XE NXTPAPER 5G utilise la technologie avancée NXTPAPER pour réduire la lumière bleue nocive et les reflets. Son écran hautement adaptatif règle automatiquement la luminosité et la température des couleurs en fonction de l'environnement, ce qui le rend parfait pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.

Une lecture immersive d'une simple pression sur un bouton

Le nouveau téléphone TCL 60 XE NXTPAPER 5G permet aux utilisateurs de passer facilement d'une utilisation mobile quotidienne à une lecture confortable et immersive en appuyant sur un seul bouton. La nouvelle touche NXTPAPER permet aux utilisateurs d'activer facilement le mode Max Ink en un seul geste, transformant l'écran en un format de lecture électronique conçu pour réduire la lumière bleue et améliorer le confort oculaire.

Productivité accrue grâce à des fonctions alimentées par l'IA

Conçu pour simplifier les tâches de l'utilisateur et améliorer l'efficacité, ce téléphone intègre l'IA dans les applications les plus populaires. L'assistant texte facilite la traduction, le résumé et la réécriture, ce qui permet aux lecteurs et aux rédacteurs de s'exprimer plus facilement. Rédigez de nouveaux messages, des résumés et des invitations avec l'assistant d'écriture et utilisez le mémo vocal pour enregistrer et transcrire des conversations, des réunions et des séminaires, que vous assistiez à des événements en ligne ou dans la vie réelle.

Ne ratez jamais un instant grâce à un excellent appareil photo et à une batterie longue durée

Le TCL 60 XE NXTPAPER 5G ne lésine pas sur la qualité de l'appareil photo et les fonctionnalités. Pour les amateurs de photographie, le téléphone est doté d'un puissant système de triple caméra qui comprend une caméra principale de 50 MP, alimentée par l'IA, qui offre une qualité digne d'un studio, et une caméra frontale de 32 MP pour prendre des autoportraits parfaits. Pour permettre aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de ses caractéristiques robustes, le téléphone intelligent est livré avec une grande batterie de 5 010 mAh pour une alimentation jusqu'à deux jours complets sur une seule charge.

Prix et disponibilité

Disponible au Canada par l'intermédiaire des opérateurs de téléphonie mobile, à partir de 325 CAD À compter du 1er mai 2025

par l'intermédiaire des opérateurs de téléphonie mobile, à partir de Plus de détails sur les modèles américains sont à venir

À propos de TCL Mobile

TCL Mobile se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de téléphones intelligents, de tablettes et d'appareils connectés. Avec pour mission de fournir la 5G pour tous, TCL Mobile aide ses clients à « inspirer la grandeur » dans leur vie grâce à des technologies et des solutions de pointe.

Pour plus de renseignements sur les appareils mobiles de TCL, rendez-vous sur https://www.tcl.com/global/en/mobile

À propos de TCL

TCL Electronics se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, notamment les téléviseurs, les téléphones mobiles, les appareils audio, les produits intelligents pour la maison et les appareils électroménagers. Alliant une conception réfléchie et une technologie novatrice pour inspirer la grandeur, notre gamme offre des caractéristiques incontournables et des expériences enrichissantes. Comptant parmi les plus grandes marques de produits électroniques grand public du monde, notre chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée et notre usine de panneaux à la fine pointe TCL est en mesure d'offrir des innovations pour tous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://www.tcl.com

TCL est une marque déposée de TCL Corporation. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur détenteur respectif.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/815289/tcl_Logo.jpg

SOURCE TCL North America

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]