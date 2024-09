TCL inspire la grandeur et dévoile sa vision de l'avenir du cinéma maison, de la technologie mobile et de la vie domestique à l'IFA 2024

BERLIN, 6 septembre 2024 /CNW/ - TCL Electronics, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et la deuxième marque de téléviseurs au monde, a dévoilé aujourd'hui sa gamme élargie de produits pour un mode de vie plus intelligent et plus sain lors de sa conférence de presse mondiale TCL IFA 2024. Présentés dans un espace cubique extérieur novateur alliant futurisme et mode, les nouveaux produits comprennent le tout dernier téléviseur QD-Mini LED haut de gamme de TCL, le téléviseur NXTFRAME, les appareils mobiles et les appareils électroménagers.

Conférence de presse mondiale TCL IFA 2024 (PRNewsfoto/TCL)

Au cours de l'événement, de hauts représentants de TCL et d'entreprises partenaires ont souligné la façon dont TCL inspire la grandeur grâce à son solide réseau de partenariat et à ses technologies novatrices qui allient harmonieusement les avancées de pointe à des conceptions évolutives, adaptées aux consommateurs du monde entier.

De nouveaux produits offrant des expériences audiovisuelles inégalées redéfinissent le divertissement à domicile

Alors que l'industrie télévisuelle continue de s'orienter vers des tailles plus grandes et une qualité d'image supérieure, TCL a présenté les dernières nouveautés de sa série pionnière de téléviseurs QD-Mini LED : les téléviseurs QD-Mini LED haut de gamme X11H et C765. Dotés d'une technologie de contrôle précis du rétroéclairage, les deux modèles sont capables d'ajuster avec précision l'ensemble du processus Mini LED -- de l'éclairage à l'imagerie -- afin de résoudre les problèmes de halos persistants et d'offrir des expériences visuelles véritablement cinématographiques. Summum des téléviseurs QD Mini LED de grande taille, le X11H de 98 pouces dispose également de 14 112 zones de gradation locales qui poussent le contraste à son maximum, et sa luminosité maximale de 6 500 nits fait éclater chaque image avec des détails complexes et des niveaux d'ombre et de lumière sans précédent.

TCL redéfinit le concept du divertissement à domicile en lançant son tout premier téléviseur NXTFRAME. Plus qu'un simple téléviseur, le NXTFRAME est l'avenir de l'art numérique et du divertissement à domicile. Pour la première fois, l'art, le design et la technologie de pointe sont réunis dans un seul et élégant ensemble, créant un appareil qui n'est pas seulement un objet à regarder, mais un objet avec lequel vivre. Sa présence dans n'importe quel espace de vie permet de créer une atmosphère vraiment personnalisée, s'intégrant harmonieusement à la décoration de la maison comme un chef-d'œuvre reflétant le goût, le style et les aspirations de chacun. La version Pro du téléviseur NXTFRAME de TCL est également équipée d'un système audio signé Bang & Olufsen -- il s'agit du premier produit issu d'un nouveau partenariat entre TCL et la société mondiale de produits audio de luxe. Avec son système audio signé Bang & Olufsen, la barre de son et le caisson de basses du téléviseur sont réglés et testés par les acousticiens de Bang & Olufsen qui perfectionnent certains des haut-parleurs les plus emblématiques du monde, garantissant ainsi une qualité audio à la hauteur des normes mondialement reconnues de Bang & Olufsen.

Parmi les autres produits qui offrent des expériences de divertissement à domicile encore plus impressionnantes, mentionnons la nouvelle barre de son Q85H avec un son surround époustouflant et le moniteur professionnel R8U de TCL. TCL a également annoncé que Dolby Atmos FlexConnect serait intégré à son portefeuille de produits haut de gamme en 2025, y compris la série X. Dolby Atmos FlexConnect offre la liberté de placer des haut-parleurs n'importe où dans une pièce pour une expérience Dolby Atmos optimisée de façon intelligente.

Des technologies optimisées avec des performances améliorées révolutionnent la vie mobile

Dans une autre annonce exclusive à l'IFA 2024, TCL a dévoilé les derniers téléphones intelligents de la série NXTPAPER, les TCL 50 NXTPAPER. Cette nouvelle série comprend NXTPAPER 3.0, la dernière version de la technologie d'affichage primée de TCL, optimisée pour les yeux humains. Celle-ci est renforcée par la toute nouvelle NXTPAPER Key -- une innovation révolutionnaire qui permet aux utilisateurs de passer d'un affichage classique à un affichage de type e-ink basse consommation en appuyant simplement sur un bouton. Les téléphones de la série 50 NXTPAPER de TCL sont également les premiers appareils NXTPAPER à intégrer des capacités d'IA en partenariat avec Microsoft pour offrir aux utilisateurs une commodité et une efficacité renforcées par l'IA dans divers scénarios.

Outre les nouveaux modèles de la série NXTPAPER, TCL a également présenté la tablette TAB 11 Gen 2 récemment lancée. Équipé d'un magnifique écran NXTVISION de 11 pouces avec cadre fin, le produit offre une visualisation améliorée avec des performances tout au long de la journée.

Les appareils électroménagers harmonieusement connectés font passer la vie intelligente à la vitesse supérieure

Pour l'avenir de la vie domestique, TCL a lancé une série d'appareils électroménagers connectés avec de nouvelles options de couleur, de matériau et de finition (CMF) qui améliorent l'attrait esthétique, la durabilité et l'expérience utilisateur. Grâce à des technologies novatrices, à la réduction du bruit de fonctionnement, à la commande vocale hors ligne et à une intégration avec les principaux hubs domestiques intelligents, le climatiseur à air frais FreshIN 3.0 de TCL offre une qualité et une expérience utilisateur exceptionnelles, ainsi qu'une cote d'efficacité énergétique A+++.

Les réfrigérateurs encastrés TCL Free et les réfrigérateurs combinés Elite Kitchen ont marqué une nouvelle percée dans le domaine de la réfrigération en cuisine en faisant leurs débuts à l'événement. Les réfrigérateurs encastrés TCL Free s'intègrent parfaitement aux cuisines, ne nécessitant qu'un espace d'un centimètre de chaque côté, tandis que les réfrigérateurs combinés Elite Kitchen simplifient la vie des consommateurs en offrant des options d'organisation polyvalentes et efficaces.

Ont également été dévoilés les derniers ensembles laveuse-sécheuse TCL, capables d'éliminer pratiquement toutes les bactéries grpace à la chaleur et à la vapeur. Ils comprennent un mode Fresh On qui permet aux vêtements lavés de rester en mouvement sur un cycle doux pendant 10 heures pour éviter les plis et les odeurs.

Pour en savoir plus sur TCL et ses produits, rendez-vous :

Kiosque de TCL au salon IFA 2024

Date : du 6 au 10 septembre 2024

Lieu : HALL 21A, Messedamm Berlin, Allemagne

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société de produits électroniques grand public de premier plan et un chef de file mondial de l'industrie des téléviseurs. TCL est présent sur plus de 160 marchés dans le monde et se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques de consommation, notamment des téléviseurs, des appareils audio, des appareils électroménagers, des appareils mobiles, des lunettes intelligentes, des produits d'affichage, et bien plus encore. Consultez le site Web de TCL à l'adresse https://www.tcl.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2497523/TCL_IFA_2024_Global_Press_Conference.jpg

SOURCE TCL

PERSONNE-RESSOURCE : Yu Qiu, [email protected]