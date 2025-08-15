SHENZHEN, Chine, 15 août 2025 /CNW/ - TCL, leader mondial de l'électronique grand public et première marque mondiale de téléviseurs Mini LED et ultra-grand format[1], a consolidé sa position de leader du secteur en remportant cinq prestigieux prix EISA, la plus haute distinction européenne en matière d'innovation audiovisuelle. Dominant les catégories Affichage et vidéo domestique et Audio domestique, le triomphe de TCL souligne ses efforts incessants pour réaliser des avancées révolutionnaires dans le domaine de la brillance des grands écrans et de la précision QD-Mini LED.

TCL domine en remportant cinq prix EISA et redéfinit l’excellence dans le domaine des écrans grand format et de la technologie QD-Mini LED (PRNewsfoto/TCL)

En tête de peloton, le TCL 98 pouces C8K a remporté le prix « EISA STATEMENT TV 2025-2026 » pour son design révolutionnaire et ses images époustouflantes, tandis que le TCL 85C9K a remporté le titre « EISA HOME THEATER MINI LED TV 2025-2026 », établissant une nouvelle référence en matière d'immersion cinématographique. Le TCL 75C7K a été récompensé par le prix « EISA FAMILY TV 2025-2026 » pour son mélange parfait entre une clarté époustouflante et des fonctionnalités intelligentes, tandis que le TCL 55C6K a remporté le prix « EISA GAMING TV 2025-2026 », un incontournable pour les joueurs de nouvelle génération. Pour compléter ces distinctions, la barre de son Q65H de TCL a remporté le prix « EISA BEST BUY SOUNDBAR 2025-2026 », offrant un son de qualité cinéma à un prix imbattable.

TCL 98C8K : PRIX EISA « STATEMENT TV 2025-2026 »

Élu « STATEMENT TV FOR 2025-2026 » par l'EISA, le TCL 98C8K redéfinit l'excellence des grands écrans grâce à l'architecture innovante de TCL pour les téléviseurs grand format. Grâce à l'utilisation de matériaux haut de gamme, ce téléviseur offre un affichage quasiment sans bordure qui maximise l'espace à l'écran pour une expérience visuelle plus immersive.

Au-delà de son design saisissant, le 98C8K est également conçu pour des performances optimales. Grâce aà l'écran CrystGlow WHVA récemment mis à niveau de TCL, le téléviseur offre un rapport de contraste natif exceptionnel pouvant atteindre 7 000:1. La surface est équipée d'un film à faible réflexion de 0,5 % qui réduit les reflets, combiné à un angle de vision ultra-large amélioré de 40 %[2] et à des fonctionnalités à haute efficacité énergétique pour garantir des détails nets et clairs à l'écran. Associé à la technologie brevetée All-domain Halo Control de TCL, le 98C8K offre un contrôle précis de la lumière et des ombres, pour une qualité d'image avancée avec une luminosité, un contraste et des détails sans compromis à chaque image.

TCL 85C9K : PRIX ESIA « HOME THEATER MINI LED TV 2025-2026 »

Modèle phare de TCL, le TCL 85C9K est conçu pour offrir une expérience cinématographique sans compromis à domicile. Doté d'un écran quasiment sans bordure et d'un écran CrystGlow WHVA, le 85C9K offre une expérience visuelle immersive sans bordure avec des angles de vision ultra-larges et une qualité d'image constante dans toutes les directions. Soutenu par la technologie QD-Mini LED de TCL, le téléviseur de la série Precise Dimming dispose de jusqu'à 5 184 zones de luminosité distinctes avec une luminosité maximale de 6 500 nits, ce qui lui permet de restituer des transitions détaillées entre la lumière et l'ombre qui améliorent le contraste et la profondeur de tous les types de contenu. Pour compléter sa puissance visuelle, le 85C9K est également équipé du système audio immersif Audio by Bang & Olufsen, qui garantit que le son est aussi impressionnant que l'image.

TCL 75C7K : PRIX EISA « FAMILY TV 2025-2026 »

Lauréat du prix EISA « FAMILY TV 2025-2026 », le TCL 75C7K est le centre de divertissement familial par excellence. Membre de la série Precise Dimming de TCL, le 75C7K utilise la technologie avancée QD-Mini LED pour offrir une qualité d'image époustouflante avec une luminosité, un contraste et une précision des couleurs exceptionnels, le tout dans un design ultra-mince et minimaliste qui s'intègre parfaitement à tous les intérieurs.

Alimenté par le processeur AiPQ Pro, le 75C7K optimise intelligemment la qualité d'image en fonction du contenu et des préférences de l'utilisateur, tandis que Google TV intégré permet un accès transparent à des contenus personnalisés et à des commandes domotiques. Des fonctionnalités supplémentaires adaptées aux familles, telles que le profil enfant, la galerie d'art et la protection contre la lumière bleue certifiée TÜV, garantissent une expérience sûre et captivante pour les téléspectateurs de tous âges.

TCL 55C6K : PRIX EISA « GAMING TV 2025-2026 »

Le TCL 55C6K est conçu pour les joueurs qui exigent des performances de haut niveau. Son écran QD-Mini LED et sa fréquence de rafraîchissement native 4K 144 Hz garantissent un gameplay ultra-fluide et des mouvements cristallins, éliminant les saccades et le flou, tandis qu'un système audio ONKYO 2.1 Hi-Fi immersif offre un son cinématographique à chaque session de jeu. Avec le mode Game Master, AMD FreeSync Premium Pro et SuperWide GameView, le C6K offre une suite complète de fonctionnalités optimisées pour les jeux, conçues pour un jeu intense, réactif et véritablement immersif.

TCL Q65H : PRIX EISA « BEST BUY SOUNDBAR 2025-2026 »

Au-delà de l'excellence en matière d'affichage, TCL continue également de repousser les limites de l'innovation audio. Nommée « BEST BUY SOUNDBAR 2025-2026 » par l'EISA, la barre de son home cinéma Q65H est dotée de la technologie acoustique brevetée RAY•DANZ de TCL, conçue pour diriger le son avec précision grâce à une structure acoustique personnalisée, créant ainsi une scène sonore large pour une expérience audio cinématographique saisissante.

Actuellement disponibles sur certains marchés à travers le monde, ces produits primés témoignent de l'engagement continu de TCL à inspirer l'excellence à travers des expériences de divertissement immersives et haut de gamme.

À propos de TCL

TCL est une société de produits électroniques grand public de premier plan et un chef de file de l'industrie mondiale des téléviseurs. Elle est maintenant présente dans plus de 160 marchés à travers le monde. L'entreprise se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques de consommation, notamment des téléviseurs, des appareils audio, des appareils ménagers, des appareils mobiles, des lunettes intelligentes et des produits d'affichage commercial. Visitez le site Web de TCL à l'adresse https://www.tcl.com .

[1] Ultra-grand format : téléviseurs de 85 pouces et plus [2] Source des données : laboratoires TCL. * Amélioration de 40 % de l'angle de vision des couleurs par rapport à celle d'un panneau VA standard.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2751786/Eisa_Awards_horizontal_3_in1.jpg

SOURCE TCL

PERSONNE-RESSOURCE : Yu Qiu, [email protected]