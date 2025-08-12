SHENZHEN, Chine, 12 août 2025 /CNW/ - TCL, un chef de file mondial des appareils électroniques grand public et la première marque mondiale de téléviseurs mini-LED et téléviseurs à écran de très grande taille[1], a le plaisir d'annoncer sa participation au prochain salon IFA 2025, qui aura lieu du 5 au 9 septembre à Berlin. En tant que partenaire olympique mondial, TCL fera vibrer l'esprit des Jeux olympiques au salon IFA grâce à un concept créatif de kiosque qui incarnera l'adrénaline et l'excitation du sport et des technologies de calibre mondial. L'événement est le dernier d'une série d'activités dans le cadre de la campagne mondiale de commandite olympique de TCL qui se prépare en vue des Jeux olympiques d'hiver de 2026, à Milan.

TCL stimule le mode de vie de prochaine génération grâce à une démonstration de technologies de pointe au salon IFA 2025. (PRNewsfoto/TCL)

Lors du salon IFA 2025, TCL présentera les dernières innovations révolutionnaires qui redéfinissent la vie moderne. Les visiteurs feront l'expérience de technologies de pointe, y compris les plus récents écrans QD-Mini à DEL de très grande taille, la technologie d'affichage NXTPAPER, des lunettes de réalité augmentée, des appareils alimentés par l'IA comme des climatiseurs, des machines à laver, des réfrigérateurs et bien plus encore, qui, ensemble, démontrent l'engagement de TCL à créer des solutions de vie personnalisées et durables.

Les visiteurs découvriront également comment la vision de TCL pour le mode de vie de lprochaine génération va au-delà des produits individuels grâce à une série d'environnements immersifs alimentés par les plus récentes technologies de TCL. Parmi celles-ci, mentionnons le lancement européen des robots alimentés par l'IA de TCL, ainsi que d'autres technologies, notamment des solutions énergétiques intelligentes pour la maison, des habitacles intelligents et TCL NXTHOME, où l'innovation et le mode de vie créent des moments significatifs.

Ne ratez pas l'occasion de découvrir comment TCL stimule l'avenir de la technologie et inspire la grandeur grâce à un mode de vie intelligent au salon IFA 2025.

Renseignements sur l'événement de TCL au salon IFA 2025 :

Première médiatique mondiale de TCL au salon IFA 2025

Date et heure : 15 h 30 (HAEC), 4 septembre 2025 (enregistrement à 15 h)

Lieu : HALL 21A, Messedamm Berlin, Allemagne

Kiosque de TCL au salon IFA 2025

Date : du 5 au 9 septembre 2025

Lieu : HALL 21A, Messedamm Berlin, Allemagne

[1] de très grande taille : téléviseurs de 85 po et plus

À propos de TCL

TCL est une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et un chef de file de l'industrie mondiale des téléviseurs. Exerçant ses activités dans plus de 160 marchés, TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques de consommation, notamment des téléviseurs, des systèmes audio, des appareils ménagers, des appareils mobiles, des lunettes intelligentes, des produits d'affichage commercial, et bien plus. Pour en savoir plus, visitez le site Web de TCL à https://www.tcl.com .

