M. Keohane a été président et chef de la direction du Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP), auquel il s'est joint en 1999. M. Keohane est un expert mondial reconnu en matière de gestion de l'actif des régimes de retraite et de stratégies d'investissement axées sur le passif, et a donné de nombreuses conférences sur la sécurité du revenu de retraite. Il siège au conseil d'administration de l'Université Queen's et est président de son comité de placements. Jim siège également au conseil d'administration de l' Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) et est Senior Fellow de l'Institut CD Howe. M. Keohane est analyste financier agréé (CFA) et il a également été membre du conseil d'administration de la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance (CCGG).

M. Tremblay était vice-président exécutif et chef des placements à l'Industrielle Alliance, Groupe financier (iA). Il s'est joint à iA en 2008 et a occupé le poste de chef des placements jusqu'à sa retraite en 2019. Avant de se joindre à l'Industrielle Alliance, M. Tremblay a occupé divers postes à la Banque Nationale du Canada, notamment celui de chef de l'exploitation du secteur des services bancaires et de la gestion de patrimoine et celui de président de Gestion de portefeuille Natcan de 1998 à 2002. Michel est actuaire et analyste financier agréé (CFA). M. Tremblay a été membre du conseil d'administration d'Investissement Québec, où il a présidé le comité de gestion des risques et a également été président du conseil d'administration de la Fondation de l'Université Laval.

« Nous sommes ravis que Jim et Michel aient accepté de se joindre à notre conseil d'administration. Ils nous feront bénéficier de leur vaste expérience complémentaire et de leur connaissance approfondie du secteur de l'investissement institutionnel au Canada » a déclaré Vincent Morin, président de TCC.

À propos de Trans-Canada Capital inc.

Trans-Canada Capital (TCC) est une firme de gestion de portefeuille spécialisée en stratégies d'investissement innovantes pour les investisseurs institutionnels. Depuis 2009, notre équipe gère avec succès les actifs des caisses de retraite d'Air Canada, l'un des plus importants régimes de retraite d'entreprise au pays. Au fil des ans, nous avons acquis une réputation enviable en générant des rendements supérieurs, grâce à des stratégies axées sur la génération d'alpha dans un cadre rigoureux de gestion du risque. Avec un actif sous gestion de plus de 30 milliards de dollars, plus de 90 professionnels de l'investissement basés à Montréal et Toronto, et une gamme complète de solutions alternatives, TCC est bien positionnée pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels en quête de rendements stables.

SOURCE Trans-Canada Capital

Renseignements: Relations avec les investisseurs, [email protected], 514-397-7369.