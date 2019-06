Taylor Fenn remporte le Prix d'excellence pour étudiants SCRP/CISION 2019

« Tout au long de son parcours au Red River College, Taylor a été une excellente ambassadrice du programme de communication créative et de la SCRP, dit l'enseignante auteure de la nomination Melanie Lee Lockhart, MA, ARP. Vu sa performance positive et professionnelle inébranlable et son désir de poursuivre dans ce domaine qui la passionne, je n'ai aucun doute qu'elle deviendra un chef de file de notre profession. »

Taylor Fenn a reçu non seulement une bourse de 1000 $ offerte par CISION, mais également une cotisation d'un an à titre de membre affilié de la SCRP, statut réservé aux jeunes professionnels qui entrent dans la profession au terme de leurs études postsecondaires en relations publiques.

Pendant ses études, Taylor Fenn était aussi une des deux représentantes des membres étudiants au sein du Conseil d'administration de la SCRP Manitoba, où elle jouait le rôle important de relier les étudiants avec la SCRP.

« Pendant son mandat au sein du Conseil d'administration de la SCRP Manitoba, Taylor a démontré son engagement, son esprit réfléchi et sa passion pour les relations publiques, déclare la présidente de la Société locale de la SCRP au Manitoba, Susan Harrison. Ses contributions aux discussions du Conseil d'administration et son désir de prêter main forte au besoin en ont fait un membre précieux de notre équipe. Je suis confiante qu'elle ira très loin dans la carrière qu'elle choisira et qu'elle saura contribuer énormément au domaine des relations publiques et des communications. »

Créée conjointement par les deux organisations, le Prix d'excellence pour étudiants SCRP/CISION souligne l'excellence académique en relations publiques. Les étudiants lauréats ont été mis en nomination par leurs coordonnateurs ou instructeurs et en étaient à la dernière année (ou l'équivalent) d'un programme reconnu et à temps complet de relations publiques au moment de recevoir le prix.

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est un organisme sans but lucratif dont les membres sont actifs dans la pratique, la gestion et l'enseignement des relations publiques. Avec ses 14 sociétés locales, la SCRP a pour mission de développer une communauté de relations publiques et de gestion de la communication par l'entremise du développement professionnel et de l'agrément, la collaboration avec les leaders d'opinion, un engagement envers l'éthique et un code de déontologie, la défense des intérêts de la profession et le soutien à ses membres à toutes les étapes de leur carrière.

SOURCE Société canadienne des relations publiques

Renseignements: Dan LaBelle, spécialiste des communications, Société canadienne des relations publiques, 416-239-7034 poste 246, dlabelle@cprs.ca