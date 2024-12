« Les trois nouveaux fellows qui se joignent au Collège ont démontré l'engagement, l'expertise et les qualités professionnelles et personnelles que notre comité de sélection, présidé par Sarah K. Jones, ARP, FSCRP, LM, recherche pour évaluer les candidats et recommander les nouveaux fellows. Le comité de sélection a jugé à l'unanimité que les trois candidats excédaient les exigences de l'intronisation au sein du Collège. Chacun d'eux a fait progresser la profession et la Société canadienne des relations publiques, tout en exerçant un leadership reconnu au sein de la communauté des relations publiques au Canada. Je serai honoré d'introniser officiellement Cam, Christine et Tom au Collège des fellows en juin prochain lors de la conférence annuelle nationale de la Société à Banff, en Alberta, du 25 au 27 mai », a déclaré Daniel Granger, C.M., C.Q., ARP, FSCRP, président du Collège des fellows de la SCRP.

Cam McAlpine, ARP, FSCRP est actuellement directeur principal et associé chez Earnscliffe Strategies à Kelowna, en Colombie-Britannique.

Christine Szustaczek, ARP, MCM, SCMP, FSCRP est dirigeante exécutive et stratège principale à titre de vice-présidente des communications de l'Université de Toronto.

Tom Ormsby, ARP, FSCRP, est directeur principal chez Tom Ormsby Public Relations après une remarquable carrière dans les industries des ressources naturelles, des mines et de la construction navale, basé à Hammonds Plains, en Nouvelle-Écosse.

« Au nom du conseil d'administration national de la SCRP, j'offre mes plus sincères félicitations à Cam, Christine et Tom pour leur intronisation au sein du Collège des Fellows », a déclaré Claire Ryan, ARP, MCM, présidente nationale de la SCRP. « Leurs contributions remarquables au cours des trois dernières décennies ont contribué à rehausser les normes de notre profession, et je suis convaincue que leur leadership et leur expertise continueront d'inspirer et de façonner l'avenir des relations publiques au Canada en tant que membres appréciés du Collège des Fellows. »

Pour obtenir le statut de fellow de la SCRP, un professionnel des relations publiques doit être membre de la Société depuis au moins 10 ans, avoir au moins 20 ans d'expérience dans la profession, être un membre accrédité en règle et avoir maintenu son titre d'accrédité en relations publiques (ARP). Les candidats retenus doivent avoir démontré une contribution exceptionnelle à la profession des relations publiques et à la SCRP.

Avec les nominations de cette année, le Collège compte maintenant 126 membres et membres honoraires.

À PROPOS DE LA SCRP : Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est une association professionnelle sans but lucratif qui se consacre à la pratique, à la gestion et à l'enseignement des relations publiques et des communications. Composée de 13 sociétés membres, la SCRP a pour mission de bâtir une communauté nationale de gestionnaires des relations publiques et des communications par le perfectionnement professionnel et l'accréditation, la collaboration avec les dirigeants, un engagement envers l'éthique et un code de conduite professionnelle, la défense des intérêts de la profession et le soutien aux membres à toutes les étapes de leur carrière.

