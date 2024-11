En créant Taxi Rose, nous souhaitons contribuer à une meilleure représentation des femmes dans l'industrie du transport.

Une réponse aux besoins des clientes

Face à une demande croissante de chauffeuses, Taxi Rose se positionne comme une alternative fiable et rassurante. En proposant un service exclusivement féminin, nous souhaitons offrir aux femmes un moyen de transport répondant à leurs attentes.

Les avantages de Taxi Rose :

Des chauffeuses professionnelles : Toutes nos chauffeuses sont sélectionnées et formées avec rigueur aux normes les plus élevées en sécurité routière et de service client.

Toutes nos chauffeuses sont sélectionnées et formées avec rigueur aux normes les plus élevées en sécurité routière et de service client. Des véhicules sécurisés et confortables : Notre flotte de taxi est composée de véhicules récents, régulièrement entretenus et équipés des dernières technologies en matière de sécurité.

Notre flotte de taxi est composée de véhicules récents, régulièrement entretenus et équipés des dernières technologies en matière de sécurité. Une application mobile facile : Réservez votre course en quelques secondes grâce à notre application Téo Taxi disponible sur iOS et Android.

Réservez votre course en quelques secondes grâce à notre application Téo Taxi disponible sur iOS et Android. Un service personnalisé de qualité : Nous mettons tout en œuvre pour vous offrir une expérience sur mesure, en répondant à vos besoins spécifiques. Nous avons une équipe de professionnels en gestion qui s'assurent de garder les standards de qualité à la fine pointe.

À propos de Téo Taxi

Téo Taxi est une division de Taxelco, le plus grand répartiteur de taxis au Québec, regroupant les bannières Taxi Diamond, Taxi Hochelaga, Taxi Prestige Châteauguay, Taxi Central Beloeil, Netlfit et Téo Taxi. Avec une flotte 100% électrique, Téo Taxi se distingue par son engagement envers l'environnement et son approche innovante du transport urbain. Avec un service client de qualité et une offre respectueuse des besoins des utilisateurs, Téo Taxi est un acteur clé du paysage de la mobilité durable à Montréal.

Facilité de réservation

Les utilisatrices peuvent réserver leur trajet via plusieurs canaux pratiques :

Par téléphone, au 514-836-0000

Via le site web teo.taxi

Ou directement via l'application mobile Téo Taxi, en sélectionnant l'option "Taxi Rose".

SOURCE Taxelco

Pour information : Marc Duchesne, [email protected], 514-277-2508