Une transaction majeure qui transforme l'offre de taxi sur la Rive-Sud de Montréal

MONTRÉAL, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Taxelco annonce l'acquisition de Radio Taxi Union, chef de file du transport par taxi sur le territoire de la Rive-Sud de Montréal depuis plus de 70 ans. Cette transaction représente la combinaison des principales entreprises de taxi sur le territoire de Montréal et de la Rive-Sud, pour le plus grand bénéfice de la clientèle ainsi que des chauffeurs et chauffeuses.

De gauche à droite : François Cyr, président, Radio Taxi Union; Josée Tremblay, directrice des finances, Radio Taxi Union; Niema Bouchnafati, directrice ventes et marketing, Taxelco; Frédéric Prégent, PDG, Taxelco. Crédit photo: Alexandra Cyr. (Groupe CNW/Taxelco)

« Nous sommes très fiers d'annoncer cette acquisition d'une entreprise locale reconnue pour la qualité de son service depuis des décennies. Ceci nous permettra notamment de solidifier l'offre de service de l'application Téo Taxi sur le territoire de la Rive-Sud, en plus de permettre aux quelques 250 chauffeurs de Radio Taxi Union de bénéficier des toutes dernières avancées technologies en matière de gestion des appels et de gestion de la flotte automobile », souligne Frédéric Prégent, président-directeur général de Taxelco.

« Radio Taxi Union a toujours veillé aux besoins des consommateurs, et ce dès sa création en 1950. Notre parcours démontre que l'amélioration et la modernisation de nos services ont constamment été au cœur de nos préoccupations au fil des années. L'acquisition de l'entreprise par Taxelco permet d'assurer la relève car elle bénéficiera ainsi des toutes dernières technologies, en plus d'investissements destinés à l'électrification des véhicules au fil du temps. Taxelco est le répartiteur de choix pour le futur, et ce autant pour notre clientèle que pour nos chauffeurs, nos chauffeuses et notre personnel de bureau. Cette acquisition va permettre à Taxi Union de réaliser ses ambitions de croissance et d'expansion grâce à l'expertise, aux ressources et l'implication efficace de Taxelco », explique François Cyr, président de Radio Taxi Union.

« Toute l'équipe de Taxelco est enthousiaste à l'idée de travailler avec l'équipe de Radio Taxi Union pour assurer la continuité des services de qualité », conclut Frédéric Prégent, président-directeur général de Taxelco.

Une portée géographique élargie

La zone de service de Radio Taxi Union se déploie sur la Rive-Sud de Montréal et comprend Longueuil, St-Lambert, Greenfield Park, Ville Lemoyne, St-Hubert, Boucherville, Brossard, St-Bruno, St-Basile, La Prairie et Candiac. Elle est le complément naturel des bannières propriétés de Taxelco desservant une clientèle montréalaise, Taxi Diamond, Taxi Hochelaga et Téo Taxi, en plus de Taxi Prestige Châteauguay, Taxi Central Beloeil et Netlift.

Six bannières de taxi au bout des doigts avec l'application de réservation Téo Taxi

L'application mobile de réservation Téo Taxi donnera accès à l'ensemble des taxis administrés par Taxelco, qu'ils soient à propulsion électrique ou non. L'application continue à se démarquer favorablement face à des applications de propriété étrangères. Elle permet à Taxelco d'accélérer sa stratégie de modernisation de l'industrie pour répondre aux attentes des clients qui souhaitent recevoir, rapidement et en tout temps, un service de taxi professionnel, courtois, sécuritaire et efficace partout dans la grande région métropolitaine de Montréal.

Que ce soit pour commander une course, gérer le mode de paiement, faire appel à votre chauffeur de confiance, ou voir l'historique de vos courses, l'application Téo Taxi est facile à utiliser, en plus d'être 100% locale !

Électrification de la flotte de taxis

Téo Taxi s'est donné pour mission de révolutionner le transport urbain à Montréal. Avec une flotte de plus de 2000 chauffeurs, nous sommes fiers d'être un acteur majeur de la mobilité durable dans la métropole. Notre engagement envers l'environnement se traduit par des actions concrètes : plus de 20% de nos taxis sont maintenant 100% électriques, offrant une alternative propre, écologique et silencieuse aux Montréalais.

À propos de Taxelco

Plus grand répartiteur de taxis au Québec et au Canada, regroupant les bannières Radio Taxi Union, Taxi Diamond, Taxi Hochelaga, Taxi Prestige Châteauguay, Taxi Central Beloeil, Netlift et Téo Taxi.

Avec une flotte 100% électrique, Téo Taxi se distingue par son engagement envers l'environnement et son approche innovante du transport urbain. Avec un service client de qualité et une offre respectueuse des besoins des utilisateurs, Téo Taxi est un acteur clé du paysage de la mobilité durable à Montréal.

https://teo.taxi/a-propos/

