Taxelco et Netlift s'associent pour augmenter l'offre de mobilité au Québec

MONTRÉAL, le 9 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les entreprises montréalaises Taxelco et Netlift ont annoncé aujourd'hui la création d'un nouveau partenariat stratégique visant à accélérer le déploiement de solutions de transport électrique à la demande partout au Québec, en plus de mutualiser les opérations de taxi.

Avec 1 500 véhicules sous les bannières Hochelaga et Diamond, et plus de 300 véhicules marqués Netlift, les deux entreprises représenteront plus de la moitié de l'offre de taxi au Québec. De plus, les systèmes informatiques qu'elles possèdent, comme les algorithmes de routage, de répartition, de jumelage et de gestion du covoiturage, du stationnement et des paiements intelligents, outils essentiels à la modernisation de l'industrie, seront mis à la disposition de l'ensemble des taxis du Québec.

« Nous sommes très heureux d'annoncer ce partenariat novateur. En ajoutant Netlift à notre écosystème d'affaires, une entreprise qui a développé des algorithmes de covoiturage fort pertinents et très utiles, et en partageant l'expertise de notre équipe de développement mobile, nous avons une solution de mobilité complète et très robuste. De plus, le redéploiement prochain de Téo Taxi, un projet enthousiasmant, viendra compléter notre proposition de transport à la demande », de déclarer Frédéric Prégent, directeur général de Taxelco.

« Un nombre important d'employeurs au Québec fait appel à nos services pour déployer du transport de personne de façon intelligente et abordable. La combinaison du covoiturage et du taxi est la clé. Nous avons besoin de travailler avec les acteurs sérieux du transport au Québec. Taxelco a une structure opérationnelle crédible qui peut accueillir les taxis de partout », de souligner Marc-Antoine Ducas, président de Netlift.

Rappelons que le secteur de la mobilité se transforme rapidement au Québec. La demande pour de nouvelles solutions de transport est en forte augmentation. Les municipalités, les entreprises et les institutions veulent offrir davantage d'options de déplacements. Elles veulent le faire dans le respect de leur capacité de payer, des lois actuelles et de l'environnement. Avec l'entrée en vigueur de la loi 17, en octobre 2020, de nombreux obstacles à la mobilité des personnes seront levés et de nouvelles possibilités de transport pourront enfin être déployées.

À propos de Taxelco

Taxelco, propriétaire de Taxi Hochelaga, de Taxi Diamond et de Téo Techno, est le plus grand groupe d'intermédiaires de taxi à Montréal et au Québec. L'entreprise est le chef de file du transport adapté au Québec. Taxelco a pour objectifs de contribuer à l'amélioration de l'industrie du taxi et de favoriser son électrification avec des valeurs de respect, d'innovation, d'écologie et de passion pour le service à la clientèle. L'entreprise met l'accent sur l'expérience client et la qualité du service offert tout en fournissant à ses membres, propriétaires et chauffeurs, des conditions gagnantes.

À propos de Netlift

Netlift est une plateforme intelligente de transport planifié qui permet de combiner covoiturage, gestion du stationnement et déplacements en taxi pour des trajets plus rapides, moins coûteux et respectueux de l'environnement. Netlift permet de connecter les résidents d'une ville qui partagent le même trajet quotidien pour qu'ils voyagent ensemble, réduisant à la fois la congestion routière, les émissions de GES et les besoins en stationnement à destination. L'application Netlift est disponible sur Google Play et Apple Store.

SOURCE Netlift

Renseignements: Marie-Pier Kenney, Morin Relations Publiques, [email protected], 514 757-8619