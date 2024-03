Taxelco et Louelec s'unissent pour accélérer l'électrification du secteur du taxi à Montréal

MONTRÉAL, le 26 mars 2024 /CNW/ - Depuis décembre 2023, Taxelco et Louelec se sont associées dans le but d'accélérer la transition déjà entamée vers l'électrification des taxis de Montréal en permettant aux chauffeurs Taxelco de se procurer plus aisément des véhicules électriques.

Entreprise québécoise proposant des abonnements à des véhicules électriques à de nombreux chauffeurs de taxi à travers le Canada, Louelec est notamment spécialisée dans la gestion de flotte et possède une large gamme de modèles de véhicules 100 % électriques. De plus, Louelec propose une formule de Rent-to-Own particulièrement intéressante afin d'encourager la conversion des chauffeurs de taxi vers l'électrique.

Plus grand répartiteur de taxis au Québec avec 2 000 chauffeurs sillonnant la grande région métropolitaine de Montréal, la flotte de taxis de Taxelco compte déjà plus de 10 % de véhicules 100 % électriques. Dans le but de consolider sa position de fournisseur principal de taxis électriques au Québec, l'entreprise s'est donnée comme objectif, en 2024, de remplacer 200 véhicules à essence par des véhicules 100 % électriques, notamment à travers la bannière Téo Taxi.

S'inspirant de l'expérience new-yorkaise qui a vu la ville quintupler en quelques mois seulement son nombre de véhicules 100 % électriques destiné au transport de personnes, le faisant passer à 10 000, les deux entreprises souhaitent voir le rythme de la transition s'accélérer sur le territoire montréalais.

Résolument engagé à rendre le secteur du taxi plus écologique, « ce partenariat permettra de soutenir les démarches d'électrification entreprises par Taxelco et accélèrera la transition vers des véhicules respectueux de l'environnement tout en maintenant une offre de service adaptée aux besoins de déplacements des Québécois », souligne Frédéric Prégent, directeur général de Taxelco.

Pour sa part, Léo Bouisson, président-directeur général de de Louelec, affirme qu'il s'agit d'un partenariat stratégique alliant deux entreprises complémentaires dans le domaine du transport de personnes, et ce, afin d'accélérer conjointement les efforts d'électrification des véhicules qui accumulent le plus de kilomètres annuellement sur les routes du Québec. »

À propos de Taxelco

Plus grand répartiteur de taxis au Québec, Taxelco regroupe cinq bannières de taxis : Taxi Diamond, Taxi Hochelaga, Taxi Prestige Châteauguay, Taxi Central Beloeil et Téo Taxi, une bannière 100 % électrique, opérant dans la région du Grand Montréal.

À propos de Louelec

Louelec possède une flotte de plus de 500 véhicules 100% électriques à travers le Québec et l'Ontario, et concentre ses efforts sur l'électrification des professionnels de la route, en proposant des abonnement flexibles et adaptés aux besoins des entreprises et des chaffeurs.

SOURCE Taxelco

Renseignements: Taxelco : Frederic Pregent, [email protected], 514-232-1116; Louelec : Léo Bouisson, [email protected], 438-926-5968