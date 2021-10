Taxelco enthousiaste face à l'ambition de faire du québec un pôle du transport électrique

MONTRÉAL, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Taxelco se dit ravie par l'appétit manifesté par le gouvernement à l'effet de réduire substantiellement les émissions de gaz à effet de serre (GES), ainsi que par les priorités annoncées en ce sens par le premier ministre dans son discours inaugural. En effet, l'entreprise montréalaise salue la confirmation du gouvernement du Québec de renoncer de manière définitive à l'extraction des hydrocarbures sur le territoire, et de faire du Québec un pôle du transport électrique et de la filière des batteries.

« Évidemment, Taxelco est le joueur de l'industrie du taxi qui travaille depuis plusieurs années à l'électrification de ce secteur. Dans cette optique, nous offrons notre entière collaboration au gouvernement du Québec afin de contribuer à l'électrification des transports qui est une partie importante des émissions des GES. D'une part, ce projet est porteur d'effets positifs tant sur le plan économique qu'environnemental; d'autre part, il va contribuer à la remise en marche de l'économie québécoise dans une perspective de développement durable », soutient M. Frédéric Prégent, directeur général de Taxelco.

Taxelco estime qu'il ne fait aucun doute qu'un investissement gouvernemental en ce sens va engendrer des résultats concrets à court, moyen et long termes en matière de réduction des gaz à effet de serre.

« Il importe de rappeler que Taxelco a pris comme engagement d'électrifier ses 1500 voitures d'ici 2030. C'est plus de 100 millions de kilomètres parcourus annuellement qui vont se faire sur de l'énergie verte. Il ne fait donc aucun doute que nous sommes les partenaires de prédilection afin que le gouvernement atteigne ses engagements en matière d'électrification des transports », ajoute M. Prégent.

À propos de Taxelco

Taxelco est un projet local, écologique et social, supportant l'utilisation de véhicules électriques dans un modèle d'affaires qui valorise les chauffeurs de métier qui ont à cœur de mettre le client au centre des priorités. Taxelco est propriétaire de Téo Taxi, Taxi Hochelaga et Taxi Diamond. Sa vision est d'optimiser, automatiser et électrifier l'industrie du taxi québécoise.

