Taxation des géants du web - La CAQ doit faire preuve de leadership

QUÉBEC, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - L'urgence de taxer les géants du Web tels que Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft (GAFAM) a été évoquée par l'ensemble des intervenants qui ont participé à la Commission sur l'avenir des médias cette semaine. La députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et de communications, Mme Isabelle Melançon, presse le gouvernement de François Legault d'agir dans le dossier.

Les groupes entendus en commission parlementaire sont sans équivoque : les pertes des profits publicitaires au bénéfice des géants du Web constituent le nœud du problème.

Mme Melançon déplore que le premier ministre ait répondu cette semaine qu'il était à la solde d'Ottawa pour agir dans ce dossier alors qu'il a les moyens d'intervenir. Il suffit de démontrer une volonté politique comme l'a fait le précédent gouvernement en taxant Netflix.

Rappelons également qu'en mai dernier, la députée de Verdun a interpellé le gouvernement Legault afin qu'il réduise l'achat de publicité gouvernementale sur les plateformes numériques au profit des médias locaux et régionaux. C'est un geste simple que la ministre de la Culture, Mme Nathalie Roy, aurait pu poser pour démontrer sa réelle volonté à vouloir sauver nos médias québécois. Mme Melançon attend toujours un signal de la part de la ministre.

« Le gouvernement manque de leadership dans le dossier. On ne peut plus se permettre de repousser le problème. Les solutions sont sur la table et le gouvernement refuse d'agir. La taxation des géants du web c'est possible, nous l'avons fait avec Netflix. Nous n'avons pas attendu qu'Ottawa agisse. Ça prend de la volonté politique tout simplement. La même pour l'achat de publicité gouvernementale dans les médias québécois plutôt qu'auprès des géants du web. Où est le leadership de la ministre de la Culture? »

Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole libérale en matière de culture et de communications

