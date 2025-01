L'activité du marché national du logement s'est accélérée au dernier trimestre 2024, entraînant une hausse modérée des prix

Faits saillants du quatrième trimestre:

Le prix de l'agrégat national des maisons a augmenté de 3,8 % d'une année sur l'autre au quatrième trimestre de 2024, et d'un modeste 0,5 % par rapport au troisième trimestre.

d'un modeste 0,5 % par rapport au troisième trimestre. Le prix de l'agrégat des maisons de la grande région de Montréal a augmenté de 8,2 % d'une année sur l'autre, tandis que les marchés du Grand Toronto et du Grand Vancouver ont enregistré des hausses plus modestes de 2,3 % et de 0,7 %, respectivement.

Pour un troisième trimestre consécutif, la ville de Québec a enregistré la plus forte augmentation du prix de l'agrégat d'une année sur l'autre (11,3 %) au quatrième trimestre parmi les principales régions couvertes par le rapport.

La politique du logement et l'accessibilité devraient être des questions clés qui influenceront les décisions des électeurs lors des élections fédérales de cette année.

TORONTO, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Selon l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePageMD publiée aujourd'hui, le prix de l'agrégat1 d'une maison au Canada a augmenté de 3,8 % d'une année sur l'autre pour s'établir à 819 600 $ au quatrième trimestre de 2024. D'un trimestre à l'autre, le prix de l'agrégat des propriétés à l'échelle nationale est demeuré essentiellement stable, affichant une modeste hausse de 0,5 %. Bien que l'activité ait recommencé à foisonner au cours des derniers mois de 2024, après une demande anémique sur la plupart des grands marchés au cours de l'été, l'appréciation du prix des maisons est restée modérée au cours du dernier trimestre.

« Plusieurs facteurs convergents revitalisent le marché immobilier canadien et rendent l'accession à la propriété plus facilement réalisable », a déclaré Phil Soper, président et chef de la direction de Royal LePage. « Les taux d'intérêt ont fortement baissé au cours des derniers mois, et d'autres réductions sont attendues en 2025. Nous pensons que la Banque du Canada pourrait abaisser les taux de 100 points de base supplémentaires d'ici la fin de l'année, ce qui améliorerait constamment l'accessibilité à la propriété. En même temps, les nouvelles règles hypothécaires aident déjà les jeunes Canadiens en augmentant leur capacité d'emprunt et en réduisant les coûts mensuels de possession.

_____________________________ 1 L'agrégat des prix est calculé à partir de la moyenne pondérée de la valeur médiane de tous les types de propriétés étudiés. Les données sont fournies par RPS Solutions pour propriétés résidentielles et comprennent des transactions du marché de la revente ainsi que des nouvelles constructions.

« Si l'incertitude géopolitique et les inquiétudes concernant les politiques commerciales proposées par l'administration Trump peuvent freiner la confiance des consommateurs, l'immobilier résidentiel reste largement à l'abri de ces pressions externes à court terme. Le marché immobilier canadien est essentiellement porté par des facteurs nationaux. Avec une forte croissance de l'emploi à temps plein, l'amélioration de l'offre de logements sur les marchés clés et un financement plus accessible, nous nous attendons à ce que des niveaux d'activité sains persistent, même si des défis économiques plus larges se présentent », a déclaré Soper.

La Synthèse nationale des prix des maisons de Royal LePage est compilée à partir de données exclusives sur les propriétés à l'échelle nationale et régionale dans 64 des plus grands marchés immobiliers du pays. Ventilé par type de logement, le prix médian national d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 4,9 % d'une année sur l'autre pour atteindre 855 900 $, tandis que le prix médian d'un appartement en copropriété a augmenté de 1,5 % d'une année sur l'autre pour s'établir à 592 700 $. D'un trimestre à l'autre, les prix des maisons sont restés pratiquement inchangés, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée ayant augmenté d'un modeste 0,6 % et celui d'une copropriété de seulement 0,4 %. Les données sur les prix, qui comprennent à la fois la revente et la construction neuve, sont fournies par RPS Solutions pour propriétés résidentielles, une société canadienne de premier plan spécialisée dans l'évaluation immobilière.

« D'une année sur l'autre, les niveaux d'activité ont fortement augmenté dans les plus grandes villes du Canada au cours du quatrième trimestre, le volume national des ventes de maisons dépassant la moyenne mobile sur dix ans pour la première fois depuis le début du ralentissement post-pandémique du marché il y a trois ans », a déclaré M. Soper. « Alors que les acheteurs mis à l'écart reprenaient confiance et profitaient de l'amélioration de l'accessibilité, la dynamique s'est poursuivie de manière constante au cours des derniers mois de l'année 2024.

» Bien que les conditions météorologiques hivernales exceptionnellement sévères ou douces puissent avoir un impact matériel sur les marchés régionaux au cours d'une semaine donnée, elles ne perturberont pas la trajectoire de l'ensemble du marché printanier. Nous nous attendons à ce que la demande plus forte persiste tout au long de l'hiver, préparant le terrain pour une saison printanière précoce et active », a poursuivi Soper. « Les prix des logements ne devraient connaître qu'une hausse modeste au cours de l'année à venir, à mesure que l'offre se résorbera. C'est une bonne nouvelle pour les acheteurs, qui peuvent s'attendre à un marché plus équilibré par rapport aux conditions frénétiques de 2021 et 2022. »

Impact des prochaines élections fédérales sur le marché du logement au Canada

La démission du Premier ministre Justin Trudeau et la prorogation du gouvernement le 6 janvier dernier ont rendu presque certaine la tenue d'élections fédérales anticipées. Lorsque la Chambre des communes reprendra ses travaux à la fin du mois de mars, un vote de confiance ne devrait pas être adopté, ce qui déclencherait des élections au milieu du printemps. Le parti libéral devrait choisir un nouveau chef d'ici le 9 mars.

« Avec une campagne électorale fédérale au pays et une position agressive sur le commerce attendue de la part de la nouvelle administration américaine, les Canadiens seront à juste titre nerveux. Cela dit, le besoin critique de logements au Canada transcende les cycles politiques. Le prochain gouvernement doit s'attaquer en priorité à la crise de l'offre, qui touche des millions de Canadiens à la recherche d'un logement abordable et de stabilité pour leur famille », a commenté M. Soper.

« Depuis plus de trois décennies, le Canada est en situation de sous-construction, un problème aggravé par la pandémie et la croissance rapide de notre population. À l'approche des élections fédérales, l'accès au logement et l'abordabilité seront sans aucun doute parmi les questions les plus pressantes auxquelles les électeurs demanderont aux candidats de s'attaquer. »

Le Parlement ayant été prorogé, tous les textes législatifs en attente d'adoption, à l'exception des projets de loi émanant des députés, sont annulés. Cela inclut l'augmentation du taux d'inclusion de l'impôt sur les gains en capital introduite dans le dernier budget au printemps, qui concerne toute personne ayant vendu une résidence non principale le 25 juin 2024 ou après cette date2. Bien que cette loi n'ait pas encore été adoptée, l'Agence du revenu du Canada continuera à appliquer ces modifications fiscales jusqu'à ce que le gouvernement fasse part d'une intention différente, comme le veut la convention.

Révision des politiques hypothécaires et baisse des taux d'intérêt

De nouvelles réglementations sur les prêts hypothécaires sont entrées en vigueur à la fin de 2024, visant à améliorer l'accessibilité pour les premiers acheteurs et les propriétaires existants. Les changements comprennent l'élargissement de l'admissibilité à des amortissements de 30 ans sur les prêts hypothécaires assurés à tous les premiers acheteurs et à tous les acheteurs de maisons nouvellement construites, une augmentation par rapport au précédent maximum de 25 ans3. En outre, le plafond de l'assurance hypothécaire est passé de 1 million à 1,5 million de dollars, ce qui permet aux acheteurs qui versent moins de 20 % de mise de fonds d'envisager des propriétés plus onéreuses. Ce changement est particulièrement important sur les marchés immobiliers les plus chers du Canada, où le prix moyen des maisons dépasse le million de dollars. Enfin, pour ceux qui renouvellent leur prêt hypothécaire, la suppression de l'exigence de tests de résistance pour les emprunteurs non assurés qui changent de prêteur offrira aux Canadiens un plus grand choix et probablement de meilleurs taux, car les banques proposeront des options plus compétitives afin de conserver et d'attirer des clients4.

« Ces modifications réglementaires marquent un changement important dans l'amélioration de l'accès à la propriété pour les Canadiens », a déclaré M. Soper. » En élargissant les périodes d'amortissement et en relevant le plafond de l'assurance hypothécaire, les premiers acheteurs et ceux qui vivent dans des marchés où les prix sont élevés auront plus de facilité à acheter un logement. En outre, la suppression de l'exigence de tests de résistance pour les propriétaires existants qui changent de prêteur donnera aux Canadiens un plus grand choix et probablement de meilleurs taux, puisque les institutions financières se livrent une concurrence plus agressive pour conserver et attirer les clients.

« Bien que l'allongement de la durée d'un prêt hypothécaire puisse se traduire par une augmentation du montant total des intérêts payés, la réduction des frais de possession mensuels contribuera à lever l'un des obstacles les plus immédiats à l'accessibilité financière. Ces nouvelles politiques permettront à un plus grand nombre de Canadiens de réaliser leur rêve d'accéder à la propriété », a-t-il conclu.

Prévisions

En décembre, Royal LePage a publié ses prévisions du marché pour 2025 ,5 prévoyant que le prix de l'agrégat d'une propriété au Canada augmentera de 6,0 % au quatrième trimestre 2025, par rapport au même trimestre en 2024.

Au niveau national, les prix de l'immobilier devraient enregistrer les plus fortes hausses trimestrielles au cours de la première moitié de 2025, grâce à une activité printanière plus forte que la normale, suivie de hausses plus modérées au cours du second semestre.

____________________________ 5 L'appréciation des prix de l'immobilier au Canada devrait revenir aux normes à long terme en 2025 , 5 décembre 2024

RÉSUMÉS RÉGIONAUX

Région du Grand Toronto

Le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région du Grand Toronto a augmenté de 2,3 % d'une année sur l'autre pour s'établir à 1 149 300 $ au quatrième trimestre de 2024. Sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une maison dans la région a diminué légèrement de 0,6 %.

Lorsque ventilé par type de propriété, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 3,9 % d'une année sur l'autre pour atteindre 1 427 500 $ au quatrième trimestre de 2024, tandis que le prix médian d'un appartement en copropriété a diminué de 0,7 % pour atteindre 714 600 $ au cours de la même période.

« Nous avons vu l'activité de vente commencer à se redresser à la fin de 2024, avec plus de visites sur certains marchés. Cette tendance devrait se poursuivre en 2025. Tous les indicateurs laissent présager de meilleures conditions de marché pour les acheteurs, y compris pour les premiers acheteurs », a déclaré Shawn Zigelstein, courtier et chef de l'équipe Zold, Royal LePage Your Community Realty. « La baisse des taux d'intérêt et les changements apportés à la réglementation hypothécaire permettront aux acheteurs de Toronto et des régions avoisinantes de prendre leur temps et de trouver la bonne affaire pour eux. Il y a suffisamment de logements en ce moment pour limiter l'appréciation des prix, et nous ne devrions pas assister à la frénésie des offres multiples qui caractérisait les marchés en période de pointe, sauf pour les propriétés dont le prix est inférieur à la valeur du marché. »

M. Zigelstein a noté que l'activité dans le segment des maisons en rangée est actuellement en tête du marché, en raison du prix relativement abordable de ce type de propriété. Parallèlement, les ventes d'appartements ont continué à stagner.

Dans la ville de Toronto, le prix de l'agrégat d'une propriété a diminué de 1,7 % d'une année sur l'autre pour s'établir à 1 099 900 $ au quatrième trimestre de 2024. Au cours de la même période, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a connu une hausse modeste de 1,2 % d'une année sur l'autre pour atteindre 1 621 900 $, tandis que le prix médian d'un appartement en copropriété a diminué de 2,7 % pour s'établir à 681 200 $.

« Malgré l'amélioration des conditions du marché, de nombreux facteurs sont susceptibles d'influer sur la confiance des consommateurs, et par conséquent sur l'activité, notamment l'instabilité politique à Ottawa, les frictions avec le gouvernement américain et l'affaiblissement du dollar canadien », a dit M. Zigelstein. « C'est pourquoi je ne m'attends pas à une vague soudaine de demande ou à une explosion des ventes. Il faut plutôt s'attendre à une augmentation graduelle de l'activité du marché, ce qui, en fin de compte, sera bénéfique tant pour les acheteurs que pour les vendeurs. »

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région du Grand Toronto augmentera de 5,0 % au quatrième trimestre de 2025, par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Région du Grand Montréal

Le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région du Grand Montréal a augmenté de 8,2 % au quatrième trimestre de 2024 comparativement au même trimestre en 2023 pour s'établir à 613 300 $, représentant une hausse trimestrielle de 1,3 %.

Lorsque ventilé par type de propriété, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 10,6 % lors du quatrième trimestre de 2024 par rapport à la même période en 2023 pour atteindre 696 300 $, tandis que le prix médian d'un appartement en copropriété a observé une augmentation de 6,1 % d'une année sur l'autre, pour atteindre 477 500 $. Cette croissance reflète une forte activité, particulièrement en décembre, où les ventes ont surpassé les niveaux records de novembre.

« Nous avons observé une fin d'année très dynamique sur le marché immobilier montréalais. Les consommateurs se montrent plus confiants face à l'avenir, aidés par une diminution continue des taux d'intérêt », confirme Marc Lefrançois, courtier immobilier agréé chez Royal LePage Tendance. « En constatant un pouvoir d'achat amélioré, les premiers acheteurs ont commencé à sortir de leur réserve pour faire leur entrée sur le marché immobilier avant que la concurrence augmente et fasse pression sur les prix. Nous observons aussi une demande non négligeable de ménages dont les enfants ont quitté le nid familial à la recherche d'un plus petit espace. Les marchés de la copropriété et des unifamiliales d'entrée de gamme ont donc été très sollicités au cours du dernier trimestre. »

Dans Montréal Centre, le prix de l'agrégat d'une propriété a augmenté de 9,4 % d'une année sur l'autre pour s'établir à 764 900 $ au quatrième trimestre de 2024. Au cours de la même période, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 13,2 % pour atteindre 1 182 000 $, tandis que le prix médian d'un appartement en copropriété a augmenté de 6,9 % d'une année sur l'autre pour s'établir à 586 400 $ au quatrième trimestre de 2024.

L'attrait pour les propriétés de mise à niveau s'est consolidé après des mois de stagnation. Suivant des signes de reprise durant les mois d'été, l'activité dans le segment a pris un élan en fin d'année, malgré cette période traditionnellement plus calme. Le marché du luxe a également repris son élan, marqué par un regain d'inventaire observable.

« En analysant les prix des maisons sous la barre du million de dollars et celles au-dessus du million de dollars en tenant compte de l'inflation depuis 8 ans, on remarque que l'écart s'est réduit dans plusieurs quartiers de l'île, créant des opportunités intéressantes pour les acheteurs cherchant à effectuer une montée en gamme. Cette tendance a été particulièrement tangible en comparant l'île de Montréal et ses banlieues. Montréal redevient une option de choix pour les familles qui envisagent une mise à niveau de leur type de propriété et un retour vers la ville », a ajouté M. Lefrançois.



Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région du Grand Montréal augmentera de 6,5 % au quatrième trimestre de 2025, par rapport au même trimestre de l'année dernière.

Région du Grand Vancouver

Au cours du quatrième trimestre de 2024, le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région du Grand Vancouver a connu une hausse modeste de 0,7 % par rapport à la même période l'an dernier pour s'établir à 1 229 000 $. Cependant, sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans cette région a fléchi de 0,4 %.

Un examen du marché par type de propriété indique que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 1,4 % par rapport à la même période l'an dernier, pour atteindre 1 755 800 $ au quatrième trimestre de 2024, tandis qu'au cours de la même période, le prix médian d'une copropriété a connu une hausse de 1,0 % pour s'établir à 770 100 $.

« Le marché immobilier du Grand Vancouver a terminé le quatrième trimestre sur une note positive, affichant des ventes supérieures à celles de l'année dernière, suivant la tendance à la hausse établie en octobre et en novembre », souligne Randy Ryalls, directeur général, Royal LePage Sterling Realty. « La confiance des acheteurs s'est nettement améliorée après les baisses consécutives des taux d'intérêt au second semestre 2024, ce qui a progressivement ramené sur le marché les acheteurs qui se tenaient à l'écart. »

M. Ryalls reconnaît que même si le nombre de propriétés sur le marché reste limité dans tous les segments, il a augmenté par rapport à la même période des années passées.

« En fin d'année, nous observons généralement une baisse du nombre de propriétés sur le marché. Cependant, au fur et à mesure que s'intensifiera l'activité, je prévois que plusieurs maisons retirées du marché à la fin de l'année dernière seront remises en vente au cours des prochains mois, en même temps que de nouvelles inscriptions, ajoute M. Ryalls. Cette augmentation du nombre de propriétés sur le marché devrait contribuer à équilibrer les conditions du marché alors que nous entamons un premier trimestre qui s'annonce occupé. Plusieurs acheteurs, en particulier ceux qui cherchent à acquérir une première propriété, sont impatients de conclure une transaction, puisqu'ils savent que les prix ont probablement atteint un plancher et que c'est le moment d'entrer sur le marché avant que la concurrence ne s'intensifie. »

Au cours du quatrième trimestre de 2024, le prix de l'agrégat d'une propriété dans la ville de Vancouver a augmenté de 1,8 % par rapport à la même période l'an dernier pour s'établir à 1 416 900 $. Durant la même période, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 1,1 % pour atteindre 2 269 100 $, tandis que le prix médian d'une copropriété est resté essentiellement stable, diminuant de 0,4 %, pour s'établir à 824 500 $.

Pour les prochains mois, M. Ryalls s'attends à un marché printanier vigoureux, avec une hausse constante des prix. « Les premiers indicateurs pour 2025 sont solides. Si le nombre de propriétés sur le marché continue d'augmenter comme prévu, cela pourrait réduire quelque peu la pression sur les acheteurs, tout en maintenant un avantage concurrentiel pour les vendeurs. »

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région du Grand Vancouver augmentera de 4,0 % au quatrième trimestre de 2025, comparativement au même trimestre de 2024.

Ottawa

Au cours du quatrième trimestre de 2024, le prix de l'agrégat d'une propriété à Ottawa a augmenté de 2,1 % comparativement au même trimestre de 2023 pour s'établir à 770 400 $. Sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région est resté essentiellement stable, diminuant de seulement 0,6 %.

Un examen du marché par type de propriété indique que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 2,5 % par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 888 100 $ au quatrième trimestre de 2024, tandis qu'au cours de la même période, le prix médian d'une copropriété a diminué de 2,1 % pour s'établir à 392 700 $.

« En 2024, Ottawa a enregistré un quatrième trimestre plus vigoureux qu'à l'habitude, compte tenu de la deuxième baisse de 50 points de base du taux directeur de la banque centrale. Les coûts d'emprunt étant toujours en baisse et les nouvelles règles de prêt hypothécaire étant désormais en vigueur, les acheteurs et les vendeurs reviennent graduellement sur le marché à mesure que leur confiance s'accroît. Mais la confiance dans le marché doit aller dans les deux sens : si les baisses des taux ont été un atout pour les acheteurs et leur pouvoir d'achat, les messages positifs de la Banque du Canada ont aussi rassuré les vendeurs quant à la stabilité relative du marché et de l'économie en général », mentionne Jason Ralph, dirigeant d'agence et président, Royal LePage Team Realty. « Une grande partie des inscriptions actives que nous avons accumulées pendant les mois d'été s'est envolée à l'automne et n'a pas encore été reconstituée. Cela pourrait entraîner une légère hausse des prix au printemps, lorsque l'activité s'intensifiera comme elle le fait toujours à ce temps de l'année. »

M. Ralph souligne que le segment des nouvelles constructions à Ottawa a pris un certain élan au cours des derniers mois, mais que le financement onéreux de la construction reste un obstacle à la création de l'offre de logements dont a besoin la région. Les conditions économiques incertaines et les coûts de démarrage élevés ont incité certains constructeurs à reporter le lancement de projets et à réduire les prix, en particulier pour les projets de logements plus grands et plus haut de gamme.

« Les gens sont de plus en plus optimistes quant à la robustesse du marché de la revente au premier trimestre de 2025, avec des hausses de prix modestes, conformes aux normes historiques. Jusqu'à présent, l'hiver a été doux à Ottawa, ce qui, jumelé à des coûts d'emprunt favorables, a encouragé un plus grand nombre d'acheteurs et de vendeurs à se présenter à la table, rapporte M. Ralph. Dans un avenir immédiat, les turbulences au sein du gouvernement fédéral ne devraient pas trop perturber le marché. »

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété à Ottawa augmentera de 4,0 % au quatrième trimestre de 2025, comparativement au même trimestre de 2024.

Québec

Le prix de l'agrégat d'une propriété à Québec a augmenté de 11,3 % au quatrième trimestre de 2024, comparativement au troisième trimestre de 2023, pour atteindre 400 600 $. Il s'agit de la plus forte augmentation de prix d'une année sur l'autre parmi les principales régions du Canada, pour un troisième trimestre consécutif. Sur une base trimestrielle toutefois, le prix de l'agrégat d'une propriété à Québec a augmenté de 3,1 %.

Lorsque ventilé par type de propriété, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée dans la région a augmenté de 13,2 % d'une année sur l'autre lors du quatrième trimestre de 2024 pour atteindre 428 300 $. Au chapitre de la copropriété, le prix médian a grimpé de 9,7 % pendant la même période pour atteindre 293 400 $.

« L'activité immobilière résidentielle s'est poursuivie en fin d'année, alors que de nombreuses transactions qui traînaient ont finalement été conclues au quatrième trimestre. Cela a donné lieu à des augmentations supplémentaires des prix des propriétés », a dit Michèle Fournier, vice-présidente et courtier immobilier chez Royal LePage Inter-Québec. « Malgré des indicateurs d'activité à la hausse par rapport au quatrième trimestre de l'année 2023, un déclin des ventes a été enregistré entre le troisième et le quatrième trimestre de cette année, que nous expliquons par un inventaire à la baisse. Dit autrement, le seul frein aux ventes demeure le manque de propriétés sur le marché immobilier de Québec. »

La baisse récente des taux d'intérêt a offert un meilleur pouvoir d'achat aux acheteurs, balançant en partie l'effet de la hausse des prix. Toutefois, Mme Fournier conseille aux premiers acheteurs de demeurer prudents.

« Même si vous vous qualifiez désormais pour une propriété plus chère, il est essentiel de respecter votre budget initial », conseille-t-elle. « L'augmentation continue du coût de la vie risque de vous rattraper. Il vaut mieux entrer sur le marché avec un produit plus conservateur qui vous donnera au fur et à mesure une équité transférable sur une propriété plus adéquate au cours des années à venir. »

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région de Québec augmentera de 11,0 % au quatrième trimestre de 2025 par rapport au même trimestre de l'année dernière.

Calgary

Au cours du quatrième trimestre de 2024, le prix de l'agrégat d'une propriété à Calgary a augmenté de 3,8 % comparativement au même trimestre de 2023 pour s'établir à 688 900 $. Cependant, sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région a diminué 1,4 %.

Un examen du marché par type de propriété indique que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 5,1 % par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 792 800 $ au quatrième trimestre de 2024, tandis qu'au cours de la même période, le prix médian d'une copropriété a connu une hausse de 3,0 % pour s'établir à 268 300 $.

« Le marché du logement de Calgary a terminé l'année 2024 dans des conditions plus équilibrées que celles observées au cours des mois précédents. La demande des acheteurs était semblable à celle de l'année dernière à la même période, mais l'offre est plus robuste, le nombre de propriétés sur le marché étant suffisant pour satisfaire à la demande pendant environ deux mois et demi. Cette situation a permis de contenir la hausse des prix », mentionne Corinne Lyall, dirigeante-propriétaire, Royal LePage Benchmark. « Encouragés par la deuxième baisse de taux de 50 points de base au quatrième trimestre, certains acheteurs ont réintégré le marché, ce qui a entraîné un bref regain d'activité en décembre. Nous avons l'impression qu'il y a encore beaucoup de demande refoulée de la part d'acheteurs se tenant encore à l'écart du marché, en particulier dans le segment d'entrée de gamme qui est très convoité. Compte tenu du climat économique et politique actuel, plusieurs acheteurs préfèrent reporter leur achat jusqu'à ce qu'ils sentent que le moment est plus propice. »

Mme Lyall souligne que le nombre de propriétés sur le marché a augmenté dans les tranches de prix supérieures, mais que l'offre de maisons sous la barre des 600 000 $, qui est la plus accessible aux acheteurs d'une première propriété, a du mal à se reconstituer. Parallèlement, la ville continue de connaître une forte activité de construction de nouvelles maisons, en particulier de nouveaux logements locatifs dans le centre-ville.

« Un marché printanier précoce se profile pour Calgary en 2025, dès le mois de février. Alors qu'habituellement, les acheteurs se manifestent avant les vendeurs, nos courtiers constatent qu'un certain nombre de vendeurs alignent leurs propriétés sur les listes dans les semaines à venir, cherchant à prendre de l'avance sur la ruée printanière. Cela signifie probablement qu'un regain d'activité se produira plus tôt que prévu », a déclaré Mme Lyall. « Avec des niveaux d'offre de logements plus élevés qu'ils ne l'ont été ces dernières années et des taux d'intérêt désormais sur une trajectoire descendante, nous pourrions assister à une tempête parfaite qui se traduira par de fortes ventes et une croissance modeste des prix ce printemps. »

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété à Calgary augmentera de 4,0 % au quatrième trimestre de 2025, comparativement au même trimestre de 2024.

Edmonton

Au cours du quatrième trimestre de 2024, le prix de l'agrégat d'une propriété à Edmonton a augmenté de 7,2 % comparativement au même trimestre de 2023 pour s'établir à 461 300 $. Sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région a connu une hausse de 1,1 %.

Un examen du marché par type de propriété indique que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 7,5 % par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 505 900 $ au quatrième trimestre de 2024, tandis qu'au cours de la même période, le prix médian d'une copropriété a connu une hausse de 5,1 % pour s'établir à 202 600 $.

« Contrairement à d'autres régions qui ont connu un ralentissement au cours des dernières semaines de 2024, l'activité sur le marché du logement d'Edmonton a été anormalement élevée, enregistrant une augmentation d'environ 16 % par rapport à la même période de 2023 pour les seules ventes de décembre. Le nombre de propriétés sur le marché continue d'être extrêmement limité, ce qui entraîne une hausse des prix dans tous les segments. Il y a deux ans, nous avions 1000 inscriptions actives de plus qu'aujourd'hui, ce qui montre à quel point les conditions sont devenues serrées », souligne Tom Shearer, dirigeant-propriétaire, Royal LePage Noralta Real Estate. « Les résidents qui migrent dans la région pour profiter de la valeur actuelle des propriétés, souvent en provenance de l'extérieur de la province, se ruent sur les propriétés, tandis que les acheteurs d'une première maison ainsi que les jeunes acheteurs cherchant à acquérir une propriété plus grande continuent de venir s'installer dans la ville en raison du prix des logements relativement plus abordables qu'ailleurs et de la vigueur du marché de l'emploi à Edmonton. »

M. Shearer note que si les propriétaires sont convaincus de pouvoir vendre leur maison rapidement et à un prix équitable, plusieurs hésitent à mettre leur propriété en vente en raison de la concurrence féroce du marché qui rend la recherche de leur prochaine propriété plus difficile. Par conséquent, les vendeurs ne cherchent plus à maximiser le prix de vente, mais à donner la priorité à l'achat de leur prochaine maison.

« Edmonton connaîtra assurément un marché printanier actif et la hausse des prix pourrait atteindre un taux à un chiffre élevé, ou peut-être même un taux à deux chiffres bas. Jusqu'en février et mars, soit le moment où nous nous attendons à ce que davantage de vendeurs réintègrent le marché, les acheteurs commenceront à rechercher désespérément de nouvelles options de propriétés, indique M. Shearer. Par conséquent, nous pourrions voir les acheteurs se tourner vers des communautés albertaines plus petites et plus rurales à proximité de la ville qui offrent des conditions moins concurrentielles et des prix plus abordables. »

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété à Edmonton augmentera de 9,0 % au quatrième trimestre de 2025, comparativement au même trimestre de 2024.

Halifax

Au cours du quatrième trimestre de 2024, le prix de l'agrégat d'une propriété à Halifax a augmenté de 2,5 % comparativement au même trimestre de 2023 pour s'établir à 503 000 $. Cependant, sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région a diminué 1,4 %.

Un examen du marché par type de propriété indique que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 2,8 % par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 567 700 $ au quatrième trimestre de 2024, tandis qu'au cours de la même période, le prix médian d'une copropriété est resté stable, fléchissant de 0,1 %, pour s'établir à 413 200 $.

« L'activité sur le marché du logement d'Halifax est restée vigoureuse jusqu'à la mi-décembre, le nombre de transactions dépassant celui de l'année dernière, ce qui a permis de démarrer le premier trimestre de la nouvelle année en présence d'une forte demande de la part des acheteurs. Même si janvier est généralement l'un des mois les plus lents de l'année, nous nous attendons à une performance supérieure à la normale, étant donné que les taux d'intérêt sont à la baisse », indique Matt Honsberger, dirigeant-propriétaire, Royal LePage Atlantic. « Le retour sur le marché des acheteurs qui se tenaient à l'écart s'est fait à un rythme modéré et régulier, ce qui a permis de contenir la hausse des prix. Nous savons que certains acheteurs continuent d'attendre que les taux hypothécaires fixes baissent encore. »

M. Honsberger note que la confiance des consommateurs ne s'est pas encore totalement rétablie et qu'en particulier, l'abordabilité demeure un défi pour les acheteurs d'une première propriété dans l'ensemble de la région.

« Comme certains acheteurs qui aimeraient acquérir une propriété plus grande ou plus luxueuse hésitent à le faire en raison de la probabilité de coûts de possession plus élevés qu'auparavant stimulée par des taux d'emprunt accrus, il n'y a pas assez de propriétés dans le segment d'entrée de gamme du marché pour que les acheteurs d'une première maison puissent accéder à la propriété. La concurrence continue donc d'être serrée et, dans plusieurs cas, nous observons des offres multiples », poursuit M. Honsberger. « Même si plusieurs nouveaux projets résidentiels devraient être achevés en 2025, la plupart des logements seront destinés à la location. Dans la ville, l'offre de maisons jumelées et en rangée reste bien inférieure à ce qui est nécessaire pour satisfaire la demande de nos jeunes acheteurs. Cette situation exercera une pression à la hausse supplémentaire sur les prix des propriétés tout au long de 2025. »

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété à Halifax augmentera de 4,0 % au quatrième trimestre de 2025, comparativement au même trimestre de 2024.

Winnipeg

Au cours du quatrième trimestre de 2024, le prix de l'agrégat d'une propriété à Winnipeg a augmenté de 6,1 % comparativement au même trimestre de 2023 pour s'établir à 401 100 $. Sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans cette région a pour sa part diminué de 0,4 %.

Un examen du marché par type de propriété indique que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 6,2 % comparativement au même trimestre de 2023 pour atteindre 440 700 $ au quatrième trimestre de 2024, tandis qu'au cours de la même période, le prix médian d'une copropriété a connu une légère hausse de 0,9 % pour s'établir à 260 400 $.

« Le marché immobilier de Winnipeg est demeuré vigoureux tout au long du quatrième trimestre de 2024, les ventes ayant augmenté par rapport à l'année dernière », a déclaré Michael Froese, dirigeant d'agence, Royal LePage Prime Real Estate. « Alors que nous observons habituellement un ralentissement saisonnier plus marqué en décembre, il a été beaucoup plus progressif cette année, stimulé par une demande constante des acheteurs malgré un inventaire limité. Par conséquent, les prix ont augmenté et devraient continuer à grimper au cours de la nouvelle année. »

M. Froese a fait remarquer que la confiance des acheteurs est restée élevée tout au long de l'année 2024, mais que l'activité a bondi ces derniers mois à la suite de réductions consécutives des taux d'intérêt et d'une nouvelle législation sur les prêts hypothécaires visant à soutenir les acheteurs.

« Alors que la demande reste forte dans tous les segments du marché, l'offre limitée de logements continuera à exercer une pression à la hausse sur les prix à mesure que nous avançons vers le printemps. Alors que les acheteurs commencent à revenir sur le marché et que la concurrence s'intensifie, les scénarios d'offres multiples deviendront plus fréquents », a ajouté M. Froese.

M. Froese prévoit que le marché de printemps connaîtra une augmentation constante de l'activité, suivant les schémas saisonniers habituels. « Alors que nous espérons que l'offre de logements augmentera pour répondre à la demande croissante, tous les indicateurs suggèrent que le fort intérêt des acheteurs continuera à dépasser l'offre, ce qui conduira à une demande accrue dans les mois à venir », a ajouté Froese. « Bien que le marché dans son ensemble reste très concurrentiel, certains quartiers et certaines catégories de prix offrent d'excellentes opportunités aux acheteurs qui bénéficient des conseils et de l'approche stratégique appropriés. »

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété à Winnipeg augmentera de 4,5 % au quatrième trimestre de 2025, comparativement au même trimestre de 2024.

Regina

Au cours du quatrième trimestre de 2024, le prix de l'agrégat d'une propriété à Regina a augmenté de 3,4 % comparativement au même trimestre de 2023 pour s'établir à 380 100 $. Sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans cette région a connu une baisse de 1,8 %.

Un examen du marché par type de propriété indique que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 4,9 % comparativement au même trimestre de 2023 pour atteindre 415 300 $ au quatrième trimestre de 2024, tandis qu'au cours de la même période, le prix médian d'une copropriété a augmenté de 1,2 % pour s'établir à 225 800 $.

« Une forte demande et de faibles niveaux d'inventaire continuent de définir le marché dans les principales régions de la Saskatchewan. Bien que l'arrivée de l'hiver et la période des fêtes aient provoqué un léger ralentissement à la fin de 2024, deux réductions de taux de 50 points de base par la Banque du Canada ont permis de maintenir l'élan pendant la majeure partie du quatrième trimestre, qui s'est terminé avec des ventes d'unités supérieures de 15 % à celles de la même période en 2023 », a déclaré Mike Duggleby, courtier associé et directeur, Royal LePage Next Level. « Nous continuons à voir la majeure partie de la pression du marché dans le segment d'entrée de gamme, où les scénarios d'offres multiples sont encore courants. La demande de logements locatifs est également élevée, stimulée par la migration interprovinciale et les nouveaux arrivants au Canada. Les taux d'intérêt continuant à baisser, ces segments continueront à subir des pressions, car les nouveaux acheteurs se sentent encouragés à entrer sur le marché ».

M. Duggleby ajoute que l'offre de logements dans la région est extrêmement serrée. Entre Regina et Saskatoon, moins de 1 000 logements sont actuellement disponibles à la vente, dont une fraction dans le segment d'entrée de gamme. Le peu de logements disponibles pour les acheteurs de niveau supérieur entraîne un gel temporaire de l'offre, car les propriétaires attendent avant de vendre leur bien. Entre-temps, de nombreux promoteurs se sont préparés à construire de nouveaux logements locatifs à un rythme qui n'avait pas été observé depuis longtemps.

« Je m'attends à un premier trimestre très actif. Toutefois, cela dépendra fortement des conditions météorologiques. Nous avons déjà eu d'importantes chutes de neige et si Regina en reçoit encore, cela pourrait repousser le début du marché printanier », a déclaré M. Duggleby. « Les nouveaux arrivants ont été un moteur du marché au cours des dernières années et il est probable qu'il en sera de même dans un avenir proche. Avec une élection fédérale potentiellement prévue pour le deuxième trimestre, de nouvelles politiques pourraient avoir un effet sur les niveaux d'immigration, ce qui pourrait avoir un impact sur le marché plus tard cette année et jusqu'en 2026. »

Royal LePage prévoit que le prix de l'agrégat d'une propriété à Regina augmentera de 9,0 % au quatrième trimestre de 2025, comparativement au même trimestre de 2024.

