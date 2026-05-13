Taux d'intérêt criminel - Groupe Speedy inc., Groupe C2G inc. et Mypayroll inc. perdent leurs permis de prêteur d'argent

QUÉBEC, le 13 mai 2026 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur annonce l'annulation des permis de prêteur d'argent des entreprises Groupe Speedy inc., Groupe C2G inc. et Mypayroll inc. Le président délégué de l'Office a jugé que ces commerçants ne peuvent assurer, dans l'intérêt public, l'exercice honnête et compétent de leurs activités. Les décisions ont été rendues les 10 et 13 mars 2026.

Groupe Speedy inc., dont le bénéficiaire ultime est M. Jean-Maxime Nicolo, de même que Groupe C2G inc. et Mypayroll inc., dont les bénéficiaires sont MM. Nicolo et Mathieu Travieso-Culurides, étaient titulaires de permis de prêteur d'argent délivré par le président de l'Office. Ils exploitent notamment le site speedypayloan.ca. Les enquêtes ont convaincu le président délégué que ces entreprises et leurs bénéficiaires ultimes ont participé à un stratagème dans lequel des sommes d'argent étaient prêtées à des taux criminels et donc abusifs.

Des protections spécifiques dans le domaine du crédit

L'Office rappelle qu'au Québec, la LPC impose aux prêteurs d'argent d'être titulaires d'un permis de l'Office de la protection du consommateur. Elle interdit au courtier en crédit de percevoir pour ses services un paiement du consommateur.

La loi comporte des exigences spécifiques quant au contenu du contrat de prêt d'argent, dont l'obligation d'y indiquer le taux de crédit en précisant tous les éléments qui doivent être inclus dans le calcul de ce taux. De plus, la loi accorde au consommateur le droit d'annuler le prêt dans les 2 jours suivant celui où il reçoit sa copie du contrat.

Les commerçants qui offrent du crédit ont l'obligation d'évaluer la capacité du consommateur de rembourser sa dette, à défaut de quoi ils peuvent perdre les frais de crédit prévus au contrat.

La loi qualifie de crédit à coût élevé tout contrat dont le taux de crédit dépasse de plus de 22 points de pourcentage le taux officiel d'escompte de la Banque du Canada. Les commerçants qui offrent du crédit au-delà de ce seuil doivent être titulaires d'un permis spécifique, en plus d'un permis de prêteur d'argent. Ils doivent aussi calculer le ratio d'endettement du consommateur : si ce ratio dépasse 45 %, l'obligation du consommateur est présumée excessive, ce qui ouvre pour ce dernier des possibilités de recours pour annuler le contrat ou pour réduire ses obligations. Finalement, dans le cas d'un contrat de crédit à coût élevé, le délai d'annulation dont dispose le consommateur est de 10 jours.

Le site Web de l'Office : un outil incontournable

Vous trouverez de l'information sur une foule de sujets de consommation dans le site Web de l'Office. Il comprend des conseils et des renseignements utiles pour les consommateurs et les commerçants qui font des affaires au Québec. Il s'agit aussi d'un outil pratique à consulter sur votre appareil mobile lorsque vous êtes en magasin.

Source : Direction des communications, de l'éducation et des partenariats

Pour renseignements : Charles Tanguay

418 643-1484, poste 2254

SOURCE Office de la protection du consommateur