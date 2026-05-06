Prix supérieur au prix annoncé et ajouts non demandés - St-Jérôme Auto Dépôt inc. plaide coupable

QUÉBEC, le 6 mai 2026 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que le marchand de véhicules St-Jérôme Auto Dépôt inc. a plaidé coupable, le 8 décembre 2025, à des accusations portées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur et du Décret concernant l'application de règles de conduite aux commerçants d'automobiles d'occasion. L'entreprise devra payer des amendes et frais totalisant 25 080 $.

L'Office lui reprochait, lors de la vente d'automobiles, d'avoir exigé un prix supérieur au prix annoncé sur le site web stjeromechrysler.com. Des frais de 699 $ et, dans un cas, de 2443 $, s'ajoutaient au prix initial au moment la transaction. Le commerçant a aussi été condamné pour avoir augmenté de 89,95 $ le prix en ajoutant un rapport d'historique du véhicule sans que le consommateur ne l'ait demandé. Les infractions ont été commises en avril et mai 2022.

L'établissement de St-Jérôme Auto Dépôt est situé au 2360, boulevard du Curé-Labelle, à Saint-Jérôme.

Le bon prix, c'est important

Le prix d'un produit ou d'un service fait partie des informations qui sont primordiales pour le consommateur. Ainsi, au Québec, il est interdit à tout commerçant, fabricant ou publicitaire d'exiger un prix supérieur à celui qui est annoncé. En outre, les commerçants sont tenus d'annoncer un prix « tout inclus », qui comprend tous les frais, sauf les taxes.

Les consommateurs ayant payé des frais qui ont été ajoutés au prix annoncé par un commerçant peuvent communiquer avec l'Office afin de connaître les démarches possibles pour exercer un recours.

Le site Web de l'Office : un outil incontournable

Vous trouverez de l'information sur une foule de sujets de consommation dans le site de l'Office. Il comprend des conseils et des renseignements utiles pour les consommateurs et les commerçants qui font des affaires au Québec. Il s'agit aussi d'un outil pratique à consulter sur votre appareil mobile lorsque vous êtes en magasin.

Source : Office de la protection du consommateur - relations avec les médias

Pour renseignements (journalistes seulement) :

Charles Tanguay

418 643-1484, poste 2254

SOURCE Office de la protection du consommateur