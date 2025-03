Tarifs : une première entreprise arrête sa production - Alubar à Bécancour annonce un arrêt de ses opérations

MONTRÉAL et BÉCANCOUR, QC, le 4 mars 2025 /CNW/ - Une première usine tombe au combat dans la guerre tarifaire. Alubar à Bécancour a annoncé hier soir qu'elle cessait ses opérations à la suite de l'annonce des tarifs américains. Le Syndicat des Métallos presse Québec et Ottawa de déployer leur plan d'action pour moderniser les usines québécoises, acheter des produits canadiens, diversifier l'économie et soutenir les travailleur.euse.s

« On parle depuis des semaines des mesures pour soutenir l'économie. C'est quoi concrètement le plan. Parce que nous, ce matin, nous sommes les premiers à avoir le coup de poing en pleine face et on a besoin d'aide », lance le président de l'unité syndicale représentant quelque 70 travailleur.euse.s, Jessy Trottier.

Le Syndicat des Métallos presse les gouvernements d'annoncer des politiques concrètes pour soutenir l'économie et les travailleur.euse.s. « L'attaque du gouvernement américain est brutale. On voit aujourd'hui une première usine arrête ses opérations et on craint pour plusieurs secteurs de notre économie, dont le bois, l'acier, la transformation, le secteur manufacturier, les pièces automobiles, l'acier », fait observer le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux.

Le Syndicat des Métallos réclame des politiques concrètes de la part des deux paliers de gouvernements pour privilégier l'achat national dans l'approvisionnement pour tous les projets financés par les fonds publics; aider à la modernisation des usines et appuyer les travailleur.euse.s; soutenir la transformation des ressources naturelles, diversifier la clientèle et, surtout, assurer un meilleur filet social pour les travailleur.euse.s victimes de pertes d'emploi.

« Il n'y a pas de place pour la pensée magique aujourd'hui. La tempête a commencé et on a besoin de nos gouvernements pour protéger les travailleur.euse.s et les bons emplois dans notre économie. Il ne faut pas se contenter de saupoudrer de l'argent aux entreprises, dans cette mutation forcée, il faudra viser une modernisation des usines, tout en soutenant les emplois », souligne Dominic Lemieux

L'usine Alubar à Bécancour produit des tiges d'aluminium à partir du métal en fusion provenant de l'aluminerie voisine, ABI, et transforme ainsi environ 30 % de sa production. La production d'Alubar est presque entièrement destinée au marché américain. Les tiges d'aluminium produites par la compagnie brésilienne à Bécancour pourraient être visées par les tarifs additionnels de 25 % sur l'aluminium (et l'acier) qui doivent entrer en vigueur le 12 mars prochain, qui s'ajouteraient au 25 % en vigueur depuis ce matin sur toutes les exportations canadiennes.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques. Au Québec, les Métallos regroupent des travailleur.euse.s de tous les secteurs économiques, dont l'acier, l'aluminium, le bois, les pièces automobiles, le caoutchouc et l'ensemble du secteur manufacturier et de la transformation.

