Tarifs Trump : la CSN demande des mesures pour soutenir les travailleuses et les travailleurs

MONTRÉAL, le 3 mars 2025 /CNW/ - L'impact des tarifs du président Donald Trump sera majeur pour différents secteurs de notre économie.

Certaines entreprises risquent de voir leurs ventes baisser de façon importante, d'autres pourraient délocaliser leur production vers les États-Unis pour éviter les tarifs, d'autres encore pourraient reporter des investissements prévus. Dans tous les cas, l'incidence sur les travailleuses et les travailleurs sera considérable.

Devant l'urgence de la situation, la CSN invite tous les partis politiques qui se préoccupent réellement du sort des travailleuses et des travailleurs à collaborer afin que les outils de riposte à cette guerre de tarifs soient mis en place sans tarder. « Les travailleuses et les travailleurs risquent d'être les victimes collatérales de cette guerre commerciale inutile. Il ne faut pas les abandonner au front. Nous demandons à Ottawa une réforme rapide de l'assurance-emploi », lance Caroline Senneville, présidente de la CSN.

L'impact se fera sentir de différemment d'un secteur à l'autre. Dans celui de l'aluminium, il existe peu d'alternatives fiables au produit canadien. La situation pourrait toutefois être plus corsée pour les secteurs agroalimentaire ou forestier.

« Si l'ACEUM est renégocié plus rapidement que prévu, il faudra absolument protéger les secteurs stratégiques pour l'économie du Québec », ajoute la présidente. On pense notamment à la culture, aux secteurs sous gestion de l'offre, au bois d'œuvre, à l'aérospatial, à l'acier ou à l'aluminium. La centrale syndicale veut éviter que ces secteurs soient constamment sous pression dans un libre-échange « à la carte ».

Autres mesures nécessaires

Une facilitation de l'accès aux programmes de formation pour permettre le maintien en emploi ou une requalification de la main-d'œuvre touchée.





Une riposte tarifaire assez robuste et rapide qui permettrait d'écourter le conflit, minimisant ainsi les impacts négatifs sur nos emplois manufacturiers.





Mise en place d'une riposte non tarifaire en imposant, par exemple, des pénalités aux soumissionnaires américains qui souhaitent avoir accès à nos marchés publics.





Une aide ciblée aux entreprises pour limiter les fermetures et les délocalisations.





Différentes mesures pour stimuler la demande intérieure, tant auprès des consommateurs que par l'octroi de contrats publics. Dans ce nouveau contexte, la recherche de l'équilibre budgétaire ne devrait plus être la priorité.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle est composée de près de 2000 syndicats. Elle regroupe plus de 325 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

