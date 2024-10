TARIFS SUR LES PRODUITS D'ACIER ET D'ALUMINIUM PROVENANT DE LA CHINE - LA DÉCISION DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL NUIRA À LA COMPÉTITIVITÉ DES MANUFACTURIERS

MONTRÉAL, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) dénonce la décision du gouvernement fédéral de mettre en place une surtaxe sur des produits d'acier et d'aluminium provenant de la Chine. Pour plusieurs entreprises manufacturières, elles n'ont pas le choix d'utiliser les produits prévus à la liste gouvernementale. L'imposition de surtaxe amènera une pression importante sur les coûts de production et, conséquemment, sur les prix pour les consommateurs.

MEQ note que le gouvernement fédéral a prévu une procédure pour que les entreprises puissent, lors de leur rapport d'impôt, demander d'être exemptées de ces frais en démontrant qu'ils ne pouvaient pas s'approvisionner ailleurs qu'en Chine. Cependant, nous ne savons pas à cette étape comment cette procédure se fera et à quel point il y aura de l'ouverture.

« Nous comprenons la volonté du gouvernement fédéral de protéger le marché canadien et de s'enligner avec les politiques américaines. Cependant, nos entreprises manufacturières sont déjà sous pression et l'imposition de tarifs supplémentaires affectera leur compétitivité. En effet, leurs concurrents asiatiques pourront offrir leurs produits ici au Canada à moindre prix. Nous demandons au gouvernement de faire preuve de plus de souplesse face aux entreprises qui n'ont pas d'autres options et de revoir la liste des produits visés. »

Mme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 503 600 personnes et représente 12,8 % du PIB ainsi que 85,1 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 214,8 milliards de dollars en 2023.

