Tarifs douaniers avec les États-Unis : une réponse rapide du gouvernement du Québec, mais il faut des mesures supplémentaires pour les petites entreprises

MONTRÉAL, le 4 mars 2025 /CNW/ - En réaction aux tarifs douaniers imposés par les États-Unis, le gouvernement du Québec a annoncé trois programmes pour appuyer les entreprises. De plus, des mesures sont prises pour favoriser les entreprises d'ici sur les appels d'offres publics. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) tient à souligner l'écoute du gouvernement du Québec envers les parties prenantes économiques et sa rapidité d'action. Ces mesures annoncées sous forme de prêts, qui seront complémentaires avec celles du fédéral, rejoignent la demande de 2 PME québécoises sur 5.

La FCEI constate que les programmes annoncés touchent moins les plus petites entreprises qui, pourtant, vivront elles aussi des retombées négatives de la présente guerre commerciale. Elle presse donc le gouvernement du Québec de s'assurer que ces programmes d'aide rejoignent tous les secteurs économiques, ainsi que les petites entreprises. De plus, en ce qui concerne les programmes de prêts, elle rappelle que 3 propriétaires d'entreprises sur 10 détiennent encore une dette moyenne de 65 000 $ liée à la pandémie, ce qui limite leur marge de manœuvre.

« Il faut reconnaître la proactivité du gouvernement du Québec pour aider les entreprises avec des mesures de liquidités compensatoires, pour améliorer leur productivité et pour les aider à diversifier leurs marchés. Mais il est crucial de prendre en compte toutes les entreprises, y compris les plus petites, ainsi que tous les secteurs d'activités économiques. Devant l'ampleur de cette crise, il faut aller plus loin et adopter des mesures structurelles visant à stimuler la productivité des petites entreprises, comme la réduction de la fiscalité qui est la première demande des PME québécoises pour faire face aux tarifs douaniers des États-Unis», commente François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Les mesures que demandent les PME québécoises au gouvernement pour faire face aux tarifs douaniers des États-Unis sont :

- Réduction des taxes et impôts (63 % des propriétaires de PME);

- Encourager les Canadiens à acheter des produits locaux : (59 % des propriétaires de PME);

- Encourager les gouvernements à s'approvisionner auprès d'entreprises canadiennes (58 % des propriétaires de PME);

- Conclure ou élargir des accords commerciaux avec d'autres pays : (50 % des propriétaires de PME);

- Aide financière directe : (45 % des propriétaires de PME);

- Élimination des obstacles au commerce interprovincial : (39 % des propriétaires de PME);

- Offre de prêts à faible taux d'intérêt offert aux entreprises touchées : (39 % des propriétaires de PME).

Les PME du Québec sont un atout pour passer cette crise

La FCEI rappelle que les PME représentent le cœur de notre économie. En effet, 95 % des entreprises au Québec ont moins de 50 employés. Plus de 279 000 PME réparties sur l'ensemble du territoire québécois font travailler 2,34 millions de personnes.

« Pour protéger notre économie, il faut des PME fortes. Le Québec a tout à gagner en misant davantage sur le soutien et la croissance de ces entreprises pour combler son retard économique. Ce n'est pas avec une fiscalité désavantageuse, une lourde paperasserie et des barrières interprovinciales qu'on leur donne l'occasion de prospérer. Des mesures supplémentaires et structurantes visant les petites entreprises sont nécessaires et doivent faire partie du prochain budget », conclut François Vincent.

La FCEI va suivre de près l'évolution de la situation et continuera de prendre le pouls de ses membres pour connaître les impacts de cette guerre commerciale sur leurs affaires.

