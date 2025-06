La FCEI salue la baisse des cotisations au RQAP : un allègement bienvenu pour les PME québécoises

MONTRÉAL, le 12 juin 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) accueille avec satisfaction l'annonce du gouvernement du Québec concernant la réduction de 8 % des taux de cotisation au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026. La FCEI en avait fait la demande l'année dernière.

Cette décision représente un soulagement concret pour des milliers de propriétaires de PME, qui réclament depuis longtemps une diminution de la pression fiscale qui pèse sur leurs épaules. Le RQAP, bien que fondé sur un principe de solidarité envers les nouveaux parents, accumulait depuis plusieurs années des surplus financiers importants, dépassant en 2024 les 600 millions de dollars, et projetés à plus de 900 millions d'ici 2029.

« Cette baisse de cotisation est une bonne nouvelle et arrive au bon moment. La FCEI souligne le leadership de la ministre Champagne Jourdain. C'est une réponse directe aux demandes répétées de la FCEI pour que les surplus du RQAP ne soient pas détournés en une taxation déguisée, mais bien réinjectés dans l'économie québécoise en soutenant ceux qui la bâtissent chaque jour : nos PME », souligne François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Il faut réduire la fiscalité des PME

Selon un récent sondage de la FCEI, 71 % des chefs de PME québécoises estiment que les charges sur la masse salariale sont les plus nuisibles à leurs activités. Lorsque ces charges diminuent, les entreprises peuvent réinvestir : 56 % envisageraient d'augmenter la rémunération de leurs employés, 46 % de développer leur entreprise, et 36 % d'embaucher.

« Dans un climat économique encore fragile, où l'indice de confiance des PME québécoises reste historiquement bas, cette réduction des cotisations représente une mesure de bon sens et de justice fiscale. Mais, pour réellement faire une différence pour les PME, le gouvernement doit réduire la fiscalité pour les aider à prospérer et à investir en productivité », conclut François Vincent.

