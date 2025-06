PL 69 : la FCEI dénonce une adoption sous bâillon qui pénalise lourdement les PME

MONTRÉAL, le 9 juin 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) déplore l'adoption sous bâillon du projet de loi 69 par le gouvernement du Québec. Du côté des PME, plus de 10 000 entrepreneurs ont signé une pétition appelant le gouvernement à ne pas politiser la question des tarifs d'électricité, en passant notamment par la Régie de l'énergie et en atténuant l'interfinancement les défavorisant.

Selon une récente étude de la FCEI, la politisation des tarifs d'électricité a entraîné un transfert de coûts de 281 M$ vers les PME entre 2014 et aujourd'hui et pourrait atteindre 5,7 G$ en 2035.

« Il est désolant que le gouvernement Legault ait fait le choix d'adopter à toute vitesse une réforme qui soulève de vives préoccupations dans toute la société. Au lieu d'aider les PME, on leur refile toute la facture... En pleine incertitude de la guerre commerciale, c'est un dur coup asséné aux entrepreneurs québécois, qui sont pourtant les piliers économiques de nos régions », affirme François Vincent, vice-président de la FCEI pour le Québec.

Le gouvernement doit améliorer les programmes d'efficacité

Selon des sondages réalisés par la FCEI, une écrasante majorité des PME québécoises, soit 9 PME sur 10, estiment que le gouvernement du Québec doit prioriser les programmes d'économie d'énergie pour soutenir tant les citoyens que les entrepreneurs à composer avec les hausses des tarifs d'électricité à venir. De plus, 79 % de la population québécoise est du même avis, et 70 % croient que le gouvernement du Québec devrait améliorer les programmes d'aide pour économiser l'énergie destinée aux PME.

« Devant les fortes hausses à prévoir, ça prend des actions ciblées et musclées en matière d'économie d'énergie pour les PME. Chaque kilowattheure économisé a une énorme valeur individuelle et collective. Le gouvernement du Québec a la responsabilité d'agir sur ce volet, surtout qu'il fait porter le gros de l'augmentation des tarifs sur nos PME », conclut François Vincent.

