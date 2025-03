TARIFS DOUANIERS AMÉRICAINS - L'AIDE POUR LA FORMATION POUR LA DIVERSIFICATION DES MARCHÉS BIEN ACCUEILLIE PAR LES MANUFACTURIERS

MONTRÉAL, le 12 mars 2025 /CNW/ - La diversification des marchés est l'une des solutions que les entreprises manufacturières doivent analyser pour faire face aux tarifs douaniers américains. Cependant, cette solution vient avec son lot de défis, incluant l'accès aux compétences internes pour explorer de nouvelles opportunités.

Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) accueille donc positivement l'annonce faite par la ministre de l'Emploi, Kateri Champagne Jourdain, et le ministre délégué à l'Économie, Christopher Skeete, d'une enveloppe de 8M$ pour des projets de formation chez les PME visant l'acquisition de compétences pour diversifier les marchés.

« Dans le contexte actuel et pour faire face aux conséquences à plus long terme qui découleront de la guerre tarifaire en cours, il est nécessaire pour les entreprises d'analyser toutes les possibilités de diversification des marchés afin d'avoir plus d'options. L'aide annoncée aujourd'hui permettra à des PME d'améliorer leurs capacités à faire ces démarches. Ceci dit, le gouvernement devra rester à l'affût des besoins en fonction de l'évolution de la situation » a affirmé la présidente-directrice générale de MEQ, Julie White.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2023, il représente 12,8 % du PIB québécois ainsi que 85,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 214,8 milliards de dollars en 2023 et il emploie 503 600 personnes au Québec. Il y a 13 747 entreprises manufacturières au Québec.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements: Jessica Rousseau, 438 396-8288, [email protected]