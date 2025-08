AUCUNE ENTENTE SUR LES TARIFS DOUANIERS - MEQ PRESSE LA POURSUITE DES NÉGOCIATIONS POUR SOUTENIR LES MANUFACTURIERS QUÉBÉCOIS

MONTRÉAL, le 1er août 2025 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) exprime sa déception face à l'absence d'entente avec l'administration américaine concernant les tarifs douaniers. Alors que les entreprises manufacturières font face à une forte pression liée à l'incertitude commerciale, MEQ continue à appuyer le gouvernement fédéral et demande des solutions concrètes et bénéfiques pour les entreprises.

Citation

« Nous espérions une avancée aujourd'hui afin d'offrir plus de prévisibilité aux entreprises manufacturières québécoises, qui ont besoin de clarté pour planifier leurs activités et demeurer compétitives. Cela dit, aucune entente vaut mieux qu'une mauvaise entente. Le gouvernement doit redoubler ses efforts dans les prochains jours afin d'obtenir un résultat qui soit réellement bénéfique pour nos entreprises », a déclaré Julie White, présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec.

MEQ réitère sa volonté de collaborer étroitement avec le gouvernement fédéral pour représenter les intérêts du secteur manufacturier et s'assurer que toute future entente favorise la compétitivité des entreprises québécoises.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2023, il représente 12,8 % du PIB québécois ainsi que 85,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 214,8 milliards de dollars en 2023 et il emploie 503 600 personnes au Québec. Il y a 13 747 entreprises manufacturières au Québec.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements : Jessica Rousseau, 438 396-8288, [email protected]