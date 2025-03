TARIFS DOUANIERS AMÉRICAINS - DES PROGRAMMES D'AIDE QUI AIDERONT LE SECTEUR MANUFACTURIER À GARDER LA TÊTE HORS DE L'EAU

MONTRÉAL, le 4 mars 2025 /CNW/ - Alors que les tarifs douaniers américains sont maintenant en vigueur, les entreprises manufacturières traversent une période de bouleversement. Dans ces circonstances, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) accueille positivement l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement du Québec de la mise en place du programme d'urgence FRONTIERE ainsi que la prolongation du programme ESSOR, demandées par MEQ depuis des semaines.

Il s'agit de mesures qui permettront d'offrir des solutions pour les entreprises qui ont besoin de liquidités, en plus de soutenir les investissements pour améliorer la productivité et l'innovation. MEQ rappelle, ceci dit, qu'il est important que les formalités administratives des programmes annoncés aujourd'hui soient agiles et que les sommes puissent être versées rapidement pour avoir un maximum d'efficacité.

Par ailleurs, il est important de souligner la volonté du gouvernement de pénaliser les entreprises américaines dans les approvisionnements publics pour démontrer l'exemple et renforcer l'achat local. MEQ rappelle qu'il est surtout important de favoriser les produits fabriqués ici, par des entreprises qui emploient des québécois et qui opèrent sur notre territoire.

« L'annonce du gouvernement du Québec d'aujourd'hui est certainement un pas dans la bonne direction pour soutenir les entreprises face aux tarifs douaniers américains. Le gouvernement devait agir rapidement pour soutenir l'économie du Québec et les milliers d'emplois qui dépendent du secteur manufacturier. Cela dit, il reste beaucoup de travail à faire pour améliorer l'environnement d'affaires et soutenir les entreprises dans cette tempête et nous continuerons le travail avec le gouvernement. Le budget du Québec arrive à grands pas et nous espérons que d'autres mesures suivront » a affirmé la présidente-directrice générale de MEQ, Julie White.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2023, il représente 12,8 % du PIB québécois ainsi que 85,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 214,8 milliards de dollars en 2023 et il emploie 503 600 personnes au Québec. Il y a 13 747 entreprises manufacturières au Québec.

