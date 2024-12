TARIFS DOUANIERS AMÉRICAINS - DES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES LOURDES À PRÉVOIR POUR LES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES

MONTRÉAL, le 19 déc. 2024 /CNW/ - L'onde de choc attendue sur l'économie québécoise depuis l'annonce des intentions de Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers sur l'ensemble des biens canadiens se dessine.

Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) a effectué un sondage pour mieux comprendre la situation. Selon celui-ci, réalisé entre les 11 et 18 décembre derniers auprès d'entreprises établies au Québec, il est clair que les impacts économiques d'éventuels tarifs douaniers américains seront sans précédent sur l'économie québécoise.

Les principales conclusions du sondage sont les suivantes :

Toutes les entreprises répondantes ont affirmé que l'imposition de tarifs douaniers aurait des impacts sur leurs activités . Près de 90 % ont affirmé que ces impacts seraient importants ou très importants.

. Près de 90 % ont affirmé que ces impacts seraient importants ou très importants. Les conséquences anticipées sont majeures . Au premier rang se situe relocaliser sa production pour contrecarrer les tarifs (46,5 %), suivi de retarder ou annuler des plans d'investissements (45,5 %), rechercher des marchés alternatifs pour diminuer la dépendance envers le marché américain (45,5 %) et réduire la taille des équipes ou mettre sur pause les efforts de recrutement (40,4 %).

. Au premier rang se situe relocaliser sa production pour contrecarrer les tarifs (46,5 %), suivi de retarder ou annuler des plans d'investissements (45,5 %), rechercher des marchés alternatifs pour diminuer la dépendance envers le marché américain (45,5 %) et réduire la taille des équipes ou mettre sur pause les efforts de recrutement (40,4 %). De nombreuses entreprises manufacturières sont déjà en action pour limiter les impacts d'éventuels tarifs douaniers. Les premières actions déployées par les entreprises installées au Québec sont l'accélération des envois vers les États-Unis (29 %), le report d'investissements prévus (28 %), la recherche de marchés alternatifs (28 %) et le gel d'embauches (20 %).

Les premières actions déployées par les entreprises installées au Québec sont l'accélération des envois vers les États-Unis (29 %), le report d'investissements prévus (28 %), la recherche de marchés alternatifs (28 %) et le gel d'embauches (20 %). Le soutien des gouvernements est nécessaire pour soutenir les entreprises dans cette grande période d'incertitude. Au-delà de faire les efforts diplomatiques nécessaires pour éviter ou diminuer les tarifs, les manufacturiers privilégient la mise en place de mesures de réduction du fardeau fiscal des entreprises (55,6 %) et la mise en place d'aides financières temporaires ou de subventions ciblées pour atténuer les pertes de revenus et soutenir le maintien des employés (43,4 %).

« Si Donald Trump va réellement de l'avant avec l'imposition de tarifs douaniers, il faudra une réponse prompte et rapide pour soutenir nos manufacturiers. Il en va de la vitalité économique et des emplois de nos régions. Nous invitons les gouvernements à Québec et à Ottawa à prendre acte des conséquences anticipées et à se préparer en conséquence. Si les réponses ne sont pas rapides, les conséquences sur l'économie québécoise seront catastrophiques », a affirmé Julie White, vice-présidente Affaires publiques et porte-parole par intérim de MEQ.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

Le secteur manufacturier est l'un des piliers économiques du Québec. En 2023, il représente 12,8 % du PIB québécois ainsi que 85,1 % des exportations. La fabrication est le secteur économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Le secteur manufacturier a généré des ventes globales de 214,8 milliards de dollars en 2023 et il emploie 503 600 personnes au Québec. Il y a 13 747 entreprises manufacturières au Québec.

