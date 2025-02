Tarifs de 25% - La CSN réagit

MONTRÉAL, le 1er févr. 2025 /CNW/ - La présidente de la CSN, Caroline Senneville, réagit à l'imposition des tarifs de 25 % par les États-Unis.

« La CSN condamne fermement la décision du président Trump d'imposer des tarifs de 25 % sur l'importation de produits canadiens aux États-Unis. Face à cette nouvelle réalité, nos gouvernements devront mettre tout en place afin de minimiser l'impact sur les travailleuses et les travailleurs d'ici. Il faudra que tout soutien aux entreprises serve aussi à protéger les emplois et non à servir les seuls intérêts des dirigeants et des actionnaires. Nos membres, qui travaillent d'arrache-pied pour gagner leur vie et qui contribuent au dynamisme de l'économie québécoise et canadienne, ne doivent pas faire les frais des provocations du président américain ni servir de monnaie d'échange dans cette guerre commerciale ».

