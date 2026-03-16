Tarifs d'électricité : la FCEI soulagée par la décision de la Régie, mais préoccupée par la pression persistante sur les PME

MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) est soulagée de la décision rendue aujourd'hui par la Régie de l'énergie, qui fixe la hausse tarifaire moyenne des tarifs d'électricité des PME à 3,6 % pour les années 2026, 2027 et 2028. Elle est heureuse d'apprendre que la proposition initiale déposée par Hydro-Québec pour augmenter leurs tarifs à 4,8 % a été rejetée.

La FCEI salue également le rôle joué par la Régie de l'énergie dans l'analyse rigoureuse de la demande tarifaire et dans la prise en compte des impacts économiques sur l'ensemble de la clientèle, y compris les entreprises.

« La décision de la Régie apporte un soulagement, mais elle laisse tout de même un arrière-goût amer pour les entrepreneurs. Soulagement, parce que la Régie n'a pas retenu la demande d'Hydro-Québec et a adopté une hausse moins élevée que celle proposée. Voilà une preuve de l'importance d'un contre-pouvoir. Cela dit, cette augmentation pour les trois prochaines années demeure l'une des plus fortes en 15 ans, et les PME continuent de payer davantage afin de maintenir des tarifs plus bas pour les clients résidentiels. », déclare François Vincent, vice‑président pour le Québec à la FCEI.

Les petites et moyennes entreprises sont déjà sous pression. Entre la hausse des coûts d'exploitation particulièrement marquée selon les données annualisées du Baromètre des affairesMD, les augmentations récentes du prix de l'essence et le poids de la taxe carbone unique au Québec, cette nouvelle hausse des tarifs d'électricité s'ajoute au cocktail déjà nocif pour les petites entreprises.

Selon la FCEI, les PME ont besoin de prévisibilité et de modération dans leurs coûts d'énergie pour demeurer compétitives. L'électricité est un intrant essentiel pour des milliers de PME québécoises. Il est crucial que les décisions tarifaires tiennent compte de leur capacité de payer et de la réalité économique actuelle.

La FCEI continuera de suivre de près l'évolution du dossier tarifaire et de représenter les intérêts des petites entreprises afin de préserver des tarifs d'électricité justes, raisonnables et prévisibles.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 22 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Montreal)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]