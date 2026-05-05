Discours d'ouverture de la première ministre Fréchette: des orientations porteuses dans un contexte où il est urgent d'agir pour soutenir les petites entreprises

QUÉBEC, le 5 mai 2026 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) accueille positivement le discours d'ouverture de la première ministre du Québec, Christine Fréchette. Elle y voit la reconnaissance de l'importance accordée aux PME pour paver la voie vers un avenir économique prospère. La FCEI est satisfaite des orientations stratégiques annoncées pour faire face à la guerre tarifaire par le dépôt prochain d'une nouvelle politique internationale et d'une nouvelle politique pour l'approvisionnement et les marchés publics. Ce sont des orientations préconisées par les dirigeants de PME qui aideront notre économie. Elle se réjouit également de la réouverture pour deux ans du PEQ et de la volonté ferme exprimée de diminuer la paperasserie.

« Les petites entreprises de moins de 50 employés représentent 95 % des entreprises au Québec et font battre le cœur de l'économie de toutes nos régions. C'est en mettant de l'avant des mesures pour répondre à leurs besoins que le gouvernement du Québec pourra se positionner positivement face à l'avenir. Les grandes orientations économiques mentionnées par la première ministre, notamment l'accent mis sur les PME et sur la réduction du fardeau administratif et réglementaire, envoient un message positif », commente François Vincent, vice-président pour le Québec de la FCEI présent à l'Assemblée nationale pour assister au discours.

La FCEI prend acte du maintien par la première ministre du plan d'action d'Hydro-Québec dans sa vision économique. Elle rappelle que les dépenses et les investissements massifs d'Hydro-Québec exerceront une pression énorme sur les tarifs d'électricité des PME. La FCEI invite les parlementaires à apporter les correctifs nécessaires pour éviter de donner un choc tarifaire aux différentes clientèles, dont les petites entreprises.

Poursuivre la mise en place de mesures économiques fortes pour notre avenir collectif

La FCEI rappelle que les PME vivent une crise liée à l'augmentation des coûts d'exploitation, dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre, en plus de voir la demande diminuer, tout en opérant dans une incertitude économique qui semble être la nouvelle norme ces dernières années. Cette situation fait creuser l'écart entre les grandes entreprises et les petites entreprises, notamment en raison de la capacité très inégale à absorber les augmentations de coûts. À cette pression s'ajoute un fardeau fiscal défavorable et un poids réglementaire plus lourd à supporter pour les plus petites entreprises.

« La première ministre a pris la bonne direction la semaine dernière en réduisant le taux d'imposition des PME pour redonner un peu de souffle à 75 000 PME québécoises. Maintenant, en ne réglant pas l'injustice fiscale unique au pays qui empêche 38 000 petites entreprises des secteurs de la construction et des services comptant au moins un employé d'y avoir accès, le gouvernement du Québec fait exploser l'écart d'impôt qui passe de 259 % à 423 %. C'est illogique que nous soyons encore la seule province au pays qui défavorise les entreprises parce qu'elles sont petites. Il reste quelques semaines pour régler cette injustice une bonne fois pour toutes », ajoute François Vincent.

Une évaluation effectuée par la firme AppEco démontre que régler l'injustice fiscale aurait pour impact la création de 10 000 emplois.

Alors que la première ministre s'est engagée à agir rapidement pour réduire la pression financière et améliorer l'accès aux services, la FCEI l'invite à prioriser des mesures attendues par les PME dans ses prochaines annonces économiques. Cela passe notamment par:

Donner accès à la Déduction pour petite entreprise (DPE) à toutes les petites entreprises;

Mettre fin à la taxe carbone déguisée unique au pays et réviser les hausses exagérées du recyclage;

Baisser les taxes sur la masse salariale qui sont les plus élevées au Canada et créer une exemption de base pour les petites entreprises pour le FSS;

Accompagner les PME vers l'automatisation et l'amélioration de la productivité;

Diminuer la paperasserie gouvernementale et faire tomber les règles uniques qui freinent les PME, en commençant par l'abolition de la Loi sur les décrets de convention collective;

Agir pour aider les PME aux prises avec des pénuries de main-d'œuvre, notamment en améliorant les programmes d'immigration;

Réviser la réglementation énergétique pour ne pas transférer une facture supplémentaire aux PME;

Agir pour stimuler l'achat local et les marchés publics.

Les entrepreneurs s'attendent à des gestes clairs, prévisibles et équitables. Le succès économique du Québec repose sur la vitalité de ses PME, qui créent l'emploi et font vivre les régions.

La FCEI offre sa pleine collaboration au gouvernement Fréchette et aux partis d'opposition pour faire atterrir des mesures favorables aux PME, à l'économie et aux citoyens.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 22 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Montreal)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]