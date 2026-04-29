Baisse d'impôt des PME : la FCEI applaudit ce répit fiscal attendu

BEAUCEVILLE, QC, le 29 avril 2026 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) salue l'annonce faite aujourd'hui par la première ministre, Christine Fréchette, d'abaisser le taux d'imposition des petites et moyennes entreprises admissibles à la Déduction pour petite entreprise (DPE) de 3,2 % à 2,2 %, le ramenant ainsi au même niveau que celui de l'Ontario.

Représentant un répit fiscal estimé à 630 millions de dollars sur cinq ans pour environ 75 000 PME, cette mesure répond à une demande pressante et répétée des entrepreneurs québécois et de la FCEI. Cette baisse du taux d'impôt est un gain concret pour la compétitivité des PME, particulièrement dans le contexte économique actuel marqué par l'incertitude, et la hausse des coûts des entreprises.

« C'est une annonce importante et nécessaire qui aura des effets positifs sur l'économie. En effet, cela permettra aux PME d'augmenter la rémunération des employés et d'investir pour accroître la productivité. Le gouvernement du Québec envoie aujourd'hui un signal clair aux entrepreneurs : leur contribution à l'économie est reconnue et soutenue », se réjouit François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI, présent à l'annonce en Beauce.

Continuer sur cette bonne voie : d'autres ajustements sont nécessaires

La FCEI tient à rappeler que cette annonce ne règle pas la problématique de la Déduction pour petite entreprise (DPE) qui continue de pénaliser les plus petites entreprises québécoises des secteurs des services et de la construction. Pour rappel, le Québec est la seule province qui refuse d'accorder un taux d'imposition réduit pour les petites entreprises de ces secteurs qui ne rémunèrent pas 5 500 heures de travail rémunéré par an, ce qui représente un peu moins de 3 employés à temps plein. De plus, le Québec est la seule province où la taxe provinciale sur la masse salariale liée à l'éducation ou à la santé ne prévoit aucune exemption pour les petites entreprises.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 22 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Montreal)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]